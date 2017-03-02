МИНСК, 3 мар — Sputnik. В рамках проекта "Международный джаз в Минске" 5 марта в Белгосфилармонии пройдет Кевина Махогани. Именно он по опросам авторитетных джазовых изданий, в том числе и Down Beat, последнее десятилетие признается джазовым вокалистом №1.

Слава пришла к нему еще в далеком 1996 году, когда после выхода на лейбле Warner Bros. Records альбома, названного собственным именем исполнителя «Kevin Mahogany», журнал NewsWeek признал Кевина лучшим в своем поколении. Вслед за ним похвальные отзывы написали издания The New Yorker, L.A. Times, USA Today и др.

На счету Махогани такие знаковые события, как запись саундтрека к фильму "Kansas City" режиссера Роберта Олтмана, выступление в Карнеги Холле в проекте Eastwood After Hours знаменитого актера и режиссера Клинта Иствуда, где были собраны самые знаменитые джазовые музыканты.

В концерте 5 марта прозвучат известнейшие композиции из собственных альбомов, а также из репертуара Нат Кинг Кола, Джони Хартмана, Эдди Джефферсона, Джо Уильямсa, и, безусловно, любимые всеми романтические баллады.

Накануне концерта, 4 марта в Малом зале Белгосфилармонии Кевин Махогани проведет мастер-класс для белорусских вокалистов.

Те, кого организаторы встречи сочтут особенно одаренными, будут приглашены на мастер-класс в качестве основных участников бесплатно. Для того, чтобы попасть на мастер-класс к маэстро в качестве участника, необходимо отправить на minskjazz@gmail.com краткую информацию о себе и аудиозапись (желательно без инструментов). Билеты для слушателей уже продаются в кассах филармонии и онлайн.