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Звезда мирового джаза Кевин Махогани споет в Минске и даст мастер-класс
03.03.2017 12:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. В рамках проекта "Международный джаз в Минске" 5 марта в Белгосфилармонии пройдет Кевина Махогани. Именно он по опросам авторитетных джазовых изданий, в том числе и Down Beat, последнее десятилетие признается джазовым вокалистом №1.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Слава пришла к нему еще в далеком 1996 году, когда после выхода на лейбле Warner Bros. Records альбома, названного собственным именем исполнителя «Kevin Mahogany», журнал NewsWeek признал Кевина лучшим в своем поколении. Вслед за ним похвальные отзывы написали издания The New Yorker, L.A. Times, USA Today и др.
На счету Махогани такие знаковые события, как запись саундтрека к фильму "Kansas City" режиссера Роберта Олтмана, выступление в Карнеги Холле в проекте Eastwood After Hours знаменитого актера и режиссера Клинта Иствуда, где были собраны самые знаменитые джазовые музыканты.
В концерте 5 марта прозвучат известнейшие композиции из собственных альбомов, а также из репертуара Нат Кинг Кола, Джони Хартмана, Эдди Джефферсона, Джо Уильямсa, и, безусловно, любимые всеми романтические баллады.
Накануне концерта, 4 марта в Малом зале Белгосфилармонии Кевин Махогани проведет мастер-класс для белорусских вокалистов.
Те, кого организаторы встречи сочтут особенно одаренными, будут приглашены на мастер-класс в качестве основных участников бесплатно. Для того, чтобы попасть на мастер-класс к маэстро в качестве участника, необходимо отправить на
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Вокалист, которого уже больше десятилетия ведущие мировые издания признают голосом №1 современного джаза, споет на белорусской сцене и проведет мастер-класс для...
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