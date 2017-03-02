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В "Красавице и чудовище" будет первый для Disney межрасовый поцелуй

03.03.2017 11:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Режиссер нового диснеевского художественного фильма «Красавица и чудовище» Билл Кондон сообщил, что в картине появится первый в истории Disney межрасовый поцелуй.


Главную роль в фильме сыграет Эма Уотсон. Фото: скриншот видео

В сцене участвуют белый актер итальянского происхождения Стэнли Туччи, играющий волшебное пианино по имени Каденца, и афроамериканка Одра Макдональд, исполнившая роль шкафа по имени Мадам де Гардероб.

Как особо подчеркнул Кондон в беседе с Би-би-си, персонажи целуются не единожды.

«Я даже не размышлял об этом поцелуе, но босс „Диснея“ сказал, что это первый межрасовый поцелуй в диснеевском фильме, и это шокировало меня: представить себе не мог, что такого не случалось раньше. Их [студию] это очень впечатлило», — добавил постановщик.

В анимированных лентах «Диснея» не было проблем с поцелуями представителей разных национальностей: ярким примером является «Покахонтас» 1995 года — рисованная мелодрама о любви девушки из индейского племени к английскому мореплавателю.

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На днях стало известно, что один из персонажей мужского пола по имени Лефу в «Красавице и чудовище» испытывает сильные чувства к главному антагонисту Гастону.

Таким образом, любовная сцена Лефу и Гастона станет первым появлением однополых отношений в картинах студии Уолта Диснея. В роли красавицы — влюбляющейся, как многие знают с детства, в чудовище — выступает Эмма Уотсон.

Она заявила, что хочет показать красавицу более эмансипированной, чем в предыдущих экранизациях сказки.

И чудовище, и Гастона играют британцы: Дэн Стивенс и Люк Эванс соответственно. В ролях второго плана в картине задействованы Эван Макгрегор, Кевин Кляйн и Гугу Мбата-Роу.

В международный прокат новый фильм выходит 16−17 марта. Полнометражный мультфильм о «Красавице и чудовище» от той же студии увидел свет в 1991 году.

 
 
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Режиссер нового диснеевского художественного фильма "Красавица и чудовище" Билл Кондон сообщил, что в картине появится первый в истории Disney межрасовый поцелуй.

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