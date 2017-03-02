Шотландские дети почтили память умерших школьных рыбок, устроив им похороны по всем традициям викингов. Похороны в унитазе — это грубо, и вообще не похороны, поэтому дети отправили рыбок в Вальгаллу с почестями, достойными воинов.





Ученикам третьего и четвертого классов школы в Керкуолле (самый крупный город на Оркнейских островах в Шотландии) подарили на Рождество двух рыбок, Пузыря и Фредди. Однако спустя два месяца аквариумные рыбки скончались по неизвестной причине, пишет Mashable. За неделю до этого детям рассказывали о викингах. Поэтому вместо обычных похорон школьники, вдохновленные историями про воинов древности, решили устроить рыбкам прощальный обряд в духе традиций древнего северного народа.





С помощью учителя ребята вырезали из картона церемониальную лодку, на которой золотые рыбки должны были отправиться в Вальгаллу. Лодку отнесли к ручью неподалеку от школы и, прочитав прощальные речи Пузырю и Фредди, спустили на воду, а затем подожгли. Рыбы отправились по течению, а возможно, и прямиком в царство скандинавских воинов.

Как отмечает преподаватель Кори Эддингтон, церемониальный обряд помог детям справиться с утратой животных. Дети очень грустили, узнав о смерти рыбок, но смогли отвлечься и получить положительные эмоции во время прощания с ними. «Когда лодка загорелась, это было по-настоящему захватывающее зрелище», — поделился один из школьников. — Это было весьма эпично. Мы знаем, что они умерли, но мы отправили их в место, в котором им хотелось бы быть. Нам стало немного лучше, когда мы увидели их, отправляющихся в Вальгаллу, потому что они будут в безопасности с богами викингов".



