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В Вилейской библиотеке оформлена необычная экологическая выставка-дерево
03.03.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
В отделе по работе с детьми в читальном зале оформлена необычная экологическая выставка-дерево «Я кнігай адчыняю свет прыроды».Приглашаются все желающие посмотреть и познакомиться с креативной выставкой.
peramoga.by
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В отделе по работе с детьми в читальном зале оформлена необычная экологическая выставка-дерево «Я кнігай адчыняю свет прыроды».Приглашаются все желающие...
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