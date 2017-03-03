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Фестивалем "Рыцарство на все времена" Минск начал праздновать 950-летие

03.03.2017 22:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Битва на Немиге стала первым летописным упоминанием Минска. Упоминание датировано 3 марта 1067 года. Именно этот день принят за день рождения Минска, хотя День города белорусская столица отмечает в сентябре. 3 марта 2017 года у городской Ратуши прошел фестиваль «Рыцарство на все времена». Он начал серию еженедельных выступлений и исторических реконструкций в центре города.

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Теги: Минск
 
 
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3 марта 2017 года у городской ратуши прошел фестиваль "Рыцарство на все времена". Он начал серию еженедельных выступлений и исторических реконструкций в центре...

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