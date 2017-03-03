Битва на Немиге стала первым летописным упоминанием Минска. Упоминание датировано 3 марта 1067 года. Именно этот день принят за день рождения Минска, хотя День города белорусская столица отмечает в сентябре. 3 марта 2017 года у городской Ратуши прошел фестиваль « Рыцарство на все времена ». Он начал серию еженедельных выступлений и исторических реконструкций в центре города.

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