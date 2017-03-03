Билл Сакстон называет себя послом джаза в мире. Выделив несколько минут корреспондентам Sputnik в перерыве между репетициями накануне концерта, он рассказал, в каких условиях живет музыкант и как сделать белорусский джаз-клуб подобным американскому.

"Только с самолета"

"Джаз — это эмоции. Если вы чувствуете, что вам это нравится, значит, это ваша музыка. Не нужно анализировать, не нужно разбираться в технике — вам нужно просто получать удовольствие. Это язык, который понимают все — американцы, белорусы, немцы, французы… Джаз — это один язык для разных людей, который все понимают правильно", — рассказал Сакстон, отвлекшись от репетиции в гримерке Дома офицеров.

Это не первый концерт американского музыканта в Беларуси.

"Я бывал здесь раньше, и мне понравилось. Но я даже не успел взглянуть на город — меня привезли из аэропорта прямо сюда. Люди не понимают, через что музыканты проходят, прежде чем выходят на сцену. Кто-то может сказать — эй, он неидеально звучит! Они не понимают, что мы не спим, и прямиком из аэропорта направляемся на сцену. Но как профессионал, я не имею права на плохой звук", — поделился Сакстон.

Сложных концертов не бывает, но бывают сложные переезды, считает музыкант. Он до сих пор вспоминает, как однажды пришлось ехать на поезде в один из российских городов, название которого уже стерлось из памяти, целых семь часов.

"Семь часов! Людям нравилось, мы играли, но чего нам это стоило", — разводит руками Сакстон, не выпуская саксофона.

Вы знали, что у меня клуб в Нью-Йорке?

Билл Сакстон владеет клубом "Bill's Place Jazz-Club" в Нью-Йорке, которому уже семьдесят лет. Разместившись в Гарлеме, он принимал звезд джаза разных поколений — Дюк Эллингтон выступал здесь со своим оркестром, а в 40-е годы воплощали свои гениальные идеи Телониус Монк. Билли Холидэй в 1943 году выступала в этом клубе тинейджером, и именно здесь ее открыли, рассказал Сакстон.

В тридцатые годы во время сухого закона за клубом закрепилась слава не только популярного, но и злачного места. Джазовые импровизации, алкоголь — такой далекий богемный Нью-Йорк.

Можно ли белорусский Джаз-Клуб превратить в аналог того, что он держит в Нью-Йорке, музыкант не уверен.

"Клуб создают люди, не музыканты. Порой люди идут на музыкантов. Наша задача — играть музыку, это помогает привлечь людей в клуб. Когда они пришли — наша задача продолжать играть, а их — наслаждаться", — говорит Сакстон. Нельзя сравнить белорусские клубы и американские, каждый клуб — это люди, считает музыкант, а белорусская публика, идущая на концерт джаза во Дворец профсоюзов, и та, что собирается в клубе в Нью-Йорке, все же разнятся.

"Джаз — музыка людей из Африки. Людей заставляли эмигрировать в Америку, это было долгое и тяжелое путешествие. Они залечивали раны музыкой, они общались музыкой. Это лучшая часть нашей культуры. Луи Армстронг был одним из первых послов джаза, он путешествовал по всему миру, и когда он играл, люди чувствовали себя счастливее. И сейчас я делаю это, я — посол этой музыки в мире", — и, сыграв специально для Sputnik несколько мелодий, Билл Сакстон продолжил репетицию, с тем, чтобы совсем скоро появиться на сцене и показать белорусам, что такое настоящий нью-йоркский джаз.