В день 950-летия с дня первого упоминания в «Повести временных лет» белорусской столицы в Минске вновь появился Всеслав Чародей. Тот самый, что в легендарной битве на Немиге противостоял ярославичам во главе войска Полоцкого княжества. В современном Минске он прокатился на двухэтажном экскурсионном автобусе, узнал, что было после него в Национальном историческом музее и даже встретился с сегодняшним руководителем Минска Андреем Шорцем в Верхнем городе. Все подробности в сюжете TUT.BY.

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Съемочная группа TUT.BY благодарит создателя рок-фолк-мьюзикла «Чарадзей» Романа Орлова, актера Владимира Степанкова и студентов Института современных знаний, а также пресс-службу Мингорисполкома, Minsk City Tour, магазин MuzZone, Национальный исторический музей, а также такси 107 за помощь в создании ролика.