|
950 лет спустя, или Как Всеслав Чародей по современному Минску гулял
04.03.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by
В день 950-летия с дня первого упоминания в «Повести временных лет» белорусской столицы в Минске вновь появился Всеслав Чародей. Тот самый, что в легендарной битве на Немиге противостоял ярославичам во главе войска Полоцкого княжества. В современном Минске он прокатился на двухэтажном экскурсионном автобусе, узнал, что было после него в Национальном историческом музее и даже встретился с сегодняшним руководителем Минска Андреем Шорцем в Верхнем городе. Все подробности в сюжете TUT.BY.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Съемочная группа TUT.BY благодарит создателя рок-фолк-мьюзикла «Чарадзей» Романа Орлова, актера Владимира Степанкова и студентов Института современных знаний, а также пресс-службу Мингорисполкома, Minsk City Tour, магазин MuzZone, Национальный исторический музей, а также такси 107 за помощь в создании ролика.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день 950-летия с дня первого упоминания в "Повести временных лет" белорусской столицы в Минске вновь появился Всеслав Чародей. В современном Минске он прокатился...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии