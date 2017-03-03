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Марш к 100-летию милиции в фотографиях 360 градусов
04.03.2017 15:32 — Новости Культуры | Tut.by
По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска прошел торжественный марш. TUT.BY вел
С помощью мышки вы сможете "прокрутить" изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все "вокруг" себя в каждом кадре. Пробуйте, ждем ваших отзывов!
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По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска прошел торжественный марш. TUT.BY вел прямую видеотрансляцию, подготовил для вас...
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