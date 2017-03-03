﻿ Марш к 100-летию милиции в фотографиях 360 градусов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Марш к 100-летию милиции в фотографиях 360 градусов

04.03.2017 15:32 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска прошел торжественный марш. TUT.BY вел прямую видеотрансляцию, подготовил для вас фотоотчет и даже фото 360 градусов с этого масштабного события в истории правоохранителей.

С помощью мышки вы сможете "прокрутить" изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все "вокруг" себя в каждом кадре. Пробуйте, ждем ваших отзывов!







Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска прошел торжественный марш. TUT.BY вел прямую видеотрансляцию, подготовил для вас...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
950 лет спустя, или Как Всеслав Чародей по современному Минску гулял
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика