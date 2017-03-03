По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска прошел торжественный марш. TUT.BY вел прямую видеотрансляцию , подготовил для вас фотоотчет и даже фото 360 градусов с этого масштабного события в истории правоохранителей.

С помощью мышки вы сможете "прокрутить" изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все "вокруг" себя в каждом кадре. Пробуйте, ждем ваших отзывов!

























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