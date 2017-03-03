

Современные достижения в любой отрасли знаний и профессиональной деятельности невозможны без многолетнего накопления опыта, преемственности поколений, формирования традиций. Не исключение и система органов внутренних дел, обеспечивающая безопасную жизнедеятельность общества, соблюдение прав и законных интересов граждан.

Милицейская служба никогда не была спокойной и безопасной. И зарождалась система органов внутренних дел Беларуси тоже в непростое время, в год революционного преобразования государственного строя. В публикации “История белорусской милиции” на сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь сказано, что 3 марта 1917 года Временное правительство провозгласило замену полиции народной милицией с выборным руководством, подчиненным органам местного самоуправления, а назавтра в Минске отряды боевых дружин рабочих и милиции разоружили бывшую полицию, захватили городское полицейское управление, архивное и сыскное отделения, взяли под охрану важнейшие государственные учреждения, почту и телеграф. Поэтому именно 4 марта считается днем рождения белорусской милиции.

В свой 100-летний профессиональный юбилей, мы с уважением и благодарностью вспоминаем наших предшественников — людей, которые стояли у истоков системы органов внутренних дел республики в целом и отдела внутренних дел Толочинского райисполкома в частности. Не имея в своем распоряжении технических средств, доступных современным сотрудникам органов МВД, работая в меньшем количественном составе, ценой огромных усилий и самоотверженной работы они обеспечивали соблюдение законности и правопорядка, накапливали профессиональный опыт, который лег в основу подготовки сотрудников милиции будущих поколений. К примеру, по официальным сведениям, в довоенное время в определенный момент имела место такая ситуация, когда количество милиционеров в Толочинском районе достигало лишь 6-ти человек, и им приходилось работать сутки напролет.

После Великой Отечественной войны ряды сотрудников РОВД пополнили фронтовики и партизаны. На их плечи легла не только милицейская работа в привычном смысле этого понятия, но и борьба с прятавшимися в лесах бандами. По воспоминаниям партизана, а впоследствии сотрудника РОВД Мачаховского А. Р., в непростой послевоенной обстановке несли службу Беланович С. С., Козлов И. И., Мясников И. Ф., Поляков М. М., Плескач С. М., Ермашкевич В. П., Ермаков А. Ф., Григорович М.В., Галимович М. Ф., Красовский А. П., Мясников М. В., Сморчков И. Д. и другие сотрудники, прошедшие испытание войной. К сожалению, с полей сражений вернулись не все из тех, кто мог бы продолжить оставленную в начале войны службу в милиции или впервые попробовать себя на этом поприще. Но они с честью выполнили свой долг по защите Родины от внешнего врага.

В такой день нельзя не отдать дань уважения тем, кто в разные годы выполнял нелегкую работу по руководству районным отделом. В предвоенный период (1940-1941 годы) это были Калашников А. И., Абрамович С. С., в последующие годы — Шихов Г. И., Киселев В. М., Хиленков П. М., Благонравов А. И., Осмоловский М. Е., Смоляк В. Н., Акулов Н. А., Абрамович Б. Б. С 1995 по 2004 год РОВД возглавлял Гляк А. М., с 2004 по 2006 — Ковалевский А. П., с 2006 по 2010 — Чуев А. Н.

Сегодня Толочинский РОВД — слаженный коллектив сформировавшихся профессионалов и молодых сотрудников, нарабатывающих опыт в тесном взаимодействии со старшими коллегами. Нам выпала честь и ответственность продолжать славные традиции своих предшественников, опираясь на их опыт и вдохновляясь их примерами.

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с таким значительным юбилеем — столетием образования милиции. Эта цифра говорит сама за себя, свидетельствуя о важности нашей службы для государства, о значимости роли, которую играем мы в обеспечении его функционирования.

Желаю вам всего, что необходимо каждому человеку в погонах для успешной работы: крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания с коллегами и населением. Будем достойными продолжателями истории нашей непростой, требующей полной отдачи и самопожертвования, но благородной и необходимой службы.

Сергей БАРВЯНКОВ,

начальник Толочинского РОВД.

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