Государство должно втянуться в дело популяризации белорусского языка, поскольку общественных усилий для сохранения национального языка мало, заявил председатель Союза белорусских писателей (СБП) Борис Петрович 4 марта в Минске во время своего выступления на XVII съезде писательской организации.

Литератор отметил, что съезд проходит в знаковое время, когда «500 лет назад наш соотечественник Франциск Скорина напечатал первую книгу на древнебелорусском языке — Библию, которая стала четвертой печатной книгой такого рода в мире». «Это событие, которым может гордиться любая европейская нация, этот факт может быть нациеобразующим и объединительным. К сожалению, одними из первых заполучив Библию на своем языке, мы по сей день не имеем полного канонического перевода ее, который мог бы объединить всех белорусов, независимо от их вероисповедания», — сказал Петрович.

Четверть века независимости Беларуси председатель СБП охарактеризовал как «25 лет языковой потери». Он напомнил, что, согласно статистике, сегодня только 13% учеников обучаются по-белорусски. «Еще 5 лет назад таких было 19%, а 25 лет назад более 70% первоклассников учились на родном языке. Количество студентов, обучающихся по-белорусски, на уровне статистической ошибки, а именно: 0,1%. Это катастрофа» , — подчеркнул литератор.

Между тем реальную ситуацию он назвал еще хуже, так как «большинство учеников белорусской формы обучения вне уроков говорят в лучшем случае на трасянке, а чаще по-русски».

«Как доброе дело, но и факт отчаяния можно расценить то, что в последнее годы забеспокоилось само общество, и поэтому появляются инициативы по изучению и сохранению языка, вроде „Мова нанова“ ці „Мова ці кава“, — отметил Петрович. — Эти инициативы не поддерживает государство, но, слава богу, и не душит, как было еще несколько лет назад».

По его словам, государство вместе с обществом должно работать сразу в нескольких направлениях: создавать отдельные группы и полностью белорусскоязычные детские сады, школы, лицеи и гимназии. Властям надо «признать свою ошибку и восстановить в Минске гуманитарный лицей имени Якуба Коласа вместе, вернуть ему прежнее здание». Необходимо создавать полностью белорусскоязычные факультеты в учебных заведениях, а также «открыть наконец Национальный университет, где все предметы будут преподаваться по-белорусски».

«Надо вернуть белорусский язык в районные и областные газеты, где он издревле был, а также на радио и ТВ, — уверен председатель СБП. — Верните язык на улицы Минска: на вывески, в названия магазинов, учреждений, чтобы наши гости видели, что они приехали в Беларусь, а не какую-то провинцию соседнего государства. Следует прекратить дискуссию о том, нужен ли белорусский язык на упаковках товаров. Ведь, безусловно, нужен, как нужен казахский в Казахстане, азербайджанский — в Азербайджане, украинский — в Украине, а русский — в России».

«Не надо бояться слова „принуждение“. То, что происходило на протяжении не только 25 лет независимости, а всех двух веков нашего существования в российском пространстве — это больше, чем принуждение. Если мы не остановим это, то сполна зазвучит более страшное слово — геноцид» , — добавил Борис Петрович.