ГРОДНО, 4 мар — Sputnik, Валерия Соловьева. Площадь Советская в Гродно на один день превратилась в настоящий город мастеров. В субботу здесь открылся традиционный фестиваль в честь святого Казимира "Казюки".

В нынешнем году ярмарка оказалась одной из самых массовых. Она собрала более 150 различных мастеров и ремесленников из разных городов нашей страны, Литвы, Польши, Украины и России.



© Sputnik/ Валерия Соловьева В этом году ремесленников собралось так много, что они заняли практически всю площадь Советскую

Торговля в этот день шла довольно бойко. На торговых рядах были представлены всевозможные изделия из глины, металла, дерева, кожи, бисера, выполненные ремесленниками.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Купить на "Казюках" горожане могли все — и мелкие сувениры, и украшения

Традиционно приехали кузнецы, которые в течение дня на глазах у прохожих проводили мастер-классы, продавалась кухонная утварь из дерева и глины, украшения, различные предметы декора. Например, выполненные из глины часы с Погоней или картой Беларуси.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Девушки примеряли обручи, украшенные яркими цветами

Порой встречались и необычные изделия. Например, мастера из Зельвы привезли деревянные иконы, вырезанные из цельных кусков дерева. Еще один ремесленник продавал мечту каждого хулигана — деревянные рогатки. А на удивленные возгласы некоторых прохожих говорил, что современные дети скоро даже не будут знать, что это такое.



© Sputnik/ Валерия Соловьева На торговых рядах были представлены всевозможные изделия из глины

Многие женщины несли домой высокие плетеные хрупкие цветы, сделанные из обычной соломы, и корзинки из лозы. Самые модные примеряли ажурные шапочки, связанные приезжими мастерицами, цветастые обручи, металлические украшения ручной работы.



© Sputnik/ Валерия Соловьева А это вечный букет - такие металлические розы мастера предлагали купить в подарок на 8 Марта



© Sputnik/ ВАЛЕРИЯ СОЛОВЬЕВА Фестиваль в честь святого Казимира "Казюки" в Гродно

На ярмарке практически весь день было многолюдно, шумно и весело. Ремесленники верят — как первый день торговли на "Казюках" пройдет, такой же она будет и в течение года.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Кузнецы весь день не только продавали, но и стояли возле огня и показывали мастер-классы

Ярмарка "Казюки" проходит в Гродно уже больше 25 лет именно в День святого Казимира, который отмечается 4 марта. Этот святой считается покровителем Гродненской католической епархии, молодежи, мастеров и ремесленников.