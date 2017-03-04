Женщины ожидают на свой праздник особенного внимания, заботы и приятных сюрпризов. TUT.BY собрал интересные идеи подарков, которые можно найти в Витебске к 8 Марта.

Какая женщина не будет рада сладкому подарку? Тем более, если это свежий сочный фрукт на шпажке, покрытый карамелью или расписанный вручную шоколадом, а сверху — посыпанный орехами, кокосовой стружкой или сахарной пудрой. Карамельные яблоки придутся по душе и взрослым, и детям.

Найти в Витебске такие сладкие угощения можно в мини-кафе «Королевские яблочки» на проспекте Фрунзе, 37 (ассортимент — в группе ) и «Вкус счастья» в торговом центре «Мега», павильон 90а (подробнее — здесь ).

В меню — яблоки, груши, киви и бананы в карамели, молочном и белом шоколаде, а также ассорти из фруктов в вафельном рожке, «шашлычки», вкусные букеты, фруктовые салаты и конфеты из винограда.

Средняя стоимость таких сладостей — 2,5−3 рубля, композиции посложнее — от 15 до 30 рублей (в зависимости от объема).

Хендмейд от души

Хендмейд — это выражение неординарных идей и таланта автора, поэтому такие изделия вызывают восторг у людей, которые любят носить что-то яркое и выделяться из толпы.



Фото: Божена Рязанова-Богинска

Ручная работа предполагает высокое качество. В каждой вещи, сделанной мастером, живет частичка его души. Поэтому они несут тепло и любовь.

Однако эксклюзивный подарок еще нужно поискать, он не продается «на каждом углу». Мастера выставляют свои работы в специализированных местах, например, в «Магазине 28» в торговом центре «Европа», павильон 79 (приблизительный ассортимент можно оценить в группе ).

Большим успехом пользуются ярмарки ручных изделий, так называемые хендмейд-маркеты . Ближайший — «Мамина шкатулка» — пройдет 5 марта в арт-центре VZAP по адресу: улица Октябрьская, 2.

— Участие в маркете примут более 20 мастеров. Здесь можно будет найти «пряничные» украшения от Елизаветы Букель, мягкие тапочки и маски для сна от Людмилы Белокуровой, волшебные кошельки от Елены Русецкой, деревянные светильники и другие украшения интерьера от мастерской Handicraft Lights, забавные украшения из полимерной глины от Анастасии Герасимовой, вязаные изделия от различных мастериц, живые цветы в ювелирной смоле, декоративные игрушки для детской комнаты, брелоки, акварельные закладки и красивые открытки от Вероники Курузовой и многое другое, — рассказала организатор маркета Божена.

В программе также показ мод и мастер-классы. Подробнее — в группе .

Love - story на фото

Темой фотосъемки могут стать как реконструкция событий, значимых для влюбленной пары (первой встречи, необычного свидания, предложения руки и сердца), так и просто одного дня, проведенного вместе.



Фото: Игорь Матвеев

Средняя цена в Витебске на такую фотосессию — около 70−80 рублей, но можно столкнуться с ценником как более дорогим, так и более дешевым.

— Стоимость зависит от множества факторов, учитываются идея, место проведения, класс фотографа. Когда есть очень интересная идея, эмоциональная пара, яркие образы и локации, то фотограф может отснять и бесплатно, если видит, что может получиться серия для портфолио. Это случается редко, но такое возможно, — поделилась фотограф Валерия Волоткевич.

«Цветочная коробка» с сюрпризом

А чем готовы удивить женщин цветочные магазины? Здесь предлагают авторские букеты, роскошные голландские розы и и романтические мелочи в дополнение. Один из самых распространенных заказов — букет тюльпанов. Он обойдется ориентировочно в 25 рублей.





В сети «Дом цветов» на проспектах Черняховского, 5 и Московском, 9а продают изысканную фрезию, букеты из пионовидных роз, нежные ромашки, а также другие цветы.

Удивить дорогого человека можно, преподнеся шляпную коробку с розами. Внутри находится оазис, пропитанный водой, поэтому цветы будут очень долго свежими. Среднее количество роз в коробке зависит от выбранного формата: от 9 до 15 штук и от 25 до 31 штуки. Стартовая цена — 42,5 рубля. Заказ можно сделать на сайте службы доставки «Дом роз».

В студии флористики «Веранда» на улице Ленина, 60 предлагают такую же и похожую композицию — flowerbox. Это «цветочная коробка», которую можно дополнить ювелирными изделиями, мягкой игрушкой, парфюмом, бутылочкой вина или сладостями.

За индивидуальный подход флористов будьте готовы выложить сумму от 60 рублей, за дизайнерский цветочный ящик — от 75 рублей.

И капелька романтики

Каждой даме хочется получить в этот весенний праздник то, что поможет ей быть еще красивее, желаннее, — красивое платье, украшения, косметику, духи и т.д.

Но не стоит забывать о простом человеческом тепле, нежности, внимании. Порадовать могут романтическая прогулка, посиделки в уютном кафе, совместный поход в кино. О сеансах можно узнать в нашей афише .