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Вкусные букеты, "цветочные коробки", дизайнерские украшения. Идеи подарков на 8 Марта TUT
05.03.2017 09:27 — Новости Культуры | Tut.by
Женщины ожидают на свой праздник особенного внимания, заботы и приятных сюрпризов. TUT.BY собрал интересные идеи подарков, которые можно найти в Витебске к 8 Марта.
Вкусные букеты
Какая женщина не будет рада сладкому подарку? Тем более, если это свежий сочный фрукт на шпажке, покрытый карамелью или расписанный вручную шоколадом, а сверху — посыпанный орехами, кокосовой стружкой или сахарной пудрой. Карамельные яблоки придутся по душе и взрослым, и детям.
Найти в Витебске такие сладкие угощения можно в мини-кафе «Королевские яблочки» на проспекте Фрунзе, 37 (ассортимент — в
В меню — яблоки, груши, киви и бананы в карамели, молочном и белом шоколаде, а также ассорти из фруктов в вафельном рожке, «шашлычки», вкусные букеты, фруктовые салаты и конфеты из винограда.
Средняя стоимость таких сладостей — 2,5−3 рубля, композиции посложнее — от 15 до 30 рублей (в зависимости от объема).
Хендмейд от души
Хендмейд — это выражение неординарных идей и таланта автора, поэтому такие изделия вызывают восторг у людей, которые любят носить что-то яркое и выделяться из толпы.
Ручная работа предполагает высокое качество. В каждой вещи, сделанной мастером, живет частичка его души. Поэтому они несут тепло и любовь.
Однако эксклюзивный подарок еще нужно поискать, он не продается «на каждом углу». Мастера выставляют свои работы в специализированных местах, например, в «Магазине 28» в торговом центре «Европа», павильон 79 (приблизительный ассортимент можно оценить в
Большим успехом пользуются ярмарки ручных изделий, так называемые
— Участие в маркете примут более 20 мастеров. Здесь можно будет найти «пряничные» украшения от Елизаветы Букель, мягкие тапочки и маски для сна от Людмилы Белокуровой, волшебные кошельки от Елены Русецкой, деревянные светильники и другие украшения интерьера от мастерской Handicraft Lights, забавные украшения из полимерной глины от Анастасии Герасимовой, вязаные изделия от различных мастериц, живые цветы в ювелирной смоле, декоративные игрушки для детской комнаты, брелоки, акварельные закладки и красивые открытки от Вероники Курузовой и многое другое, — рассказала организатор маркета Божена.
В программе также показ мод и мастер-классы. Подробнее — в
Love-story на фото
Темой фотосъемки могут стать как реконструкция событий, значимых для влюбленной пары (первой встречи, необычного свидания, предложения руки и сердца), так и просто одного дня, проведенного вместе.
Средняя цена в Витебске на такую фотосессию — около 70−80 рублей, но можно столкнуться с ценником как более дорогим, так и более дешевым.
— Стоимость зависит от множества факторов, учитываются идея, место проведения, класс фотографа. Когда есть очень интересная идея, эмоциональная пара, яркие образы и локации, то фотограф может отснять и бесплатно, если видит, что может получиться серия для портфолио. Это случается редко, но такое возможно, — поделилась фотограф Валерия Волоткевич.
«Цветочная коробка» с сюрпризом
А чем готовы удивить женщин цветочные магазины? Здесь предлагают авторские букеты, роскошные голландские розы и и романтические мелочи в дополнение. Один из самых распространенных заказов — букет тюльпанов. Он обойдется ориентировочно в 25 рублей.
В сети «Дом цветов» на проспектах Черняховского, 5 и Московском, 9а продают изысканную фрезию, букеты из пионовидных роз, нежные ромашки, а также другие цветы.
Удивить дорогого человека можно, преподнеся шляпную коробку с розами. Внутри находится оазис, пропитанный водой, поэтому цветы будут очень долго свежими. Среднее количество роз в коробке зависит от выбранного формата: от 9 до 15 штук и от 25 до 31 штуки. Стартовая цена — 42,5 рубля. Заказ можно сделать на
В студии флористики «Веранда» на улице Ленина, 60 предлагают такую же и похожую композицию — flowerbox. Это «цветочная коробка», которую можно дополнить ювелирными изделиями, мягкой игрушкой, парфюмом, бутылочкой вина или сладостями.
За индивидуальный подход флористов будьте готовы выложить сумму от 60 рублей, за дизайнерский цветочный ящик — от 75 рублей.
И капелька романтики
Каждой даме хочется получить в этот весенний праздник то, что поможет ей быть еще красивее, желаннее, — красивое платье, украшения, косметику, духи и т.д.
Но не стоит забывать о простом человеческом тепле, нежности, внимании. Порадовать могут романтическая прогулка, посиделки в уютном кафе, совместный поход в кино. О сеансах можно узнать в нашей
О других городских мероприятиях 8 марта — по этой
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Женщины ожидают на свой праздник особенного внимания, заботы и приятных сюрпризов. TUT.BY собрал самые интересные идеи подарков и афишу мероприятий в Витебске в...
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