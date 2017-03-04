МИНСК, 5 мар — Sputnik. В Эстонии объявили победителя отборочного конкурса Eesti Laul, который будет представлять страну на музыкальном конкурсе "Евровидение" — в Киев отправится дуэт певицы Лауры и исполнителя Койта Тооме с песней Verona.

В финальной части конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня")приняли участие десять исполнителей. Голосование проходило в два этапа. В первом туре голосовали члены жюри и телезрители, а во втором — только зрители, которые из троих суперфиналистов выбрали лучшего. В суперфинале проголосовала 81 тысяча человек, из которых 55% отдали свои голоса за песню Verona в исполнении Лауры и Койта Томе.

Участники дуэта в разные годы уже попробовали свои силы на сцене "Евровидения". Известный в Эстонии исполнитель Койт Тооме в 1998 году уже представлял Эстонию на "Евровидении", проходившем в Бирмингеме. Тооме записал пять альбомов — три сольных и два в составе группы Code One. Певица Лаура начала свою карьеру в 2005 году. На конкурсе "Евровидение" в 2005 году в Киеве Эстонию представляла девичья группа Suntribe, одной из участниц которой была Лаура.

Уже известны результаты жеребьвки киевского конкурса. Как ранее сообщал Sputnik жеребьевки в первом полуфинале конкурса выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши. Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Беларуси, Венгрии, Австрии и Ирландии.

таким образом эстонский дуэт будет бороться за выход в финал с белорусской группой Naviband , которая выступит с песней " Гісторыя майго жыцця ".

Кстати, определилась Эстония и с представителем на "Славянском базаре в Витебске": в этом году в Беларусь на конкурс поедет молодая певица Ника Прокофьева. Подробнее о ее планах читайте в материале Sputnik Эстония .