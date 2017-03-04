﻿ В Бресте в день "марша нетунеядцев" на площади бесплатно прокатят на паровозике, ослике и лошадке. 21.by
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В Бресте в день "марша нетунеядцев" на площади бесплатно прокатят на паровозике, ослике и лошадке

05.03.2017 10:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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4 и 5 марта с 11.00 до 15.00 на площади Ленина в Бресте предлагают бесплатное катание на паровозике, лошадке, ослике и карете «Фаэтон». Об этом говорится в объявлении, размещенном на стенде у входа в городской парк культуры и отдыха.


Фото: Скриншот YouTube/ belsat.eu

Акцию приурочили к открытию сезона 2017, а временной промежуток аккурат захватывает начало несанкционированного марша нетунеядцев, который также планируется провести на площади Ленина.

Кроме того, перед выходными некоторые брестчане получили смски от классных руководителей с информацией о бесплатном катании. Текст сообщения брестчане разместили в социальных сетях:

«В субботу и воскресенье с 11:00 до 15:00 на площади Ленина будет организовано бесплатное катание на лошадях, поезде и электромобилях. Просьба организовать оповещение и явку детей с педагогами, детей с родителями и сотрудников с детьми».

 
Теги: Брест
 
 
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4 и 5 марта с 11.00 до 15.00 на площади Ленина в Бресте предлагают бесплатное катание на паровозике, лошадке, ослике и карете "Фаэтон".

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