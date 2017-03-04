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Отель Бэнкси в Палестине
05.03.2017 10:59 — Новости Культуры | Tut.by
Мастер стрит-арта Бэнкси открыл отель с видом на стену, разделяющую израильские и палестинские территории в Вифлееме. Как выглядит отель под названием «За стеной» (Walled Off) на спорной территории — в фотогалерее Reuters.
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Мастер стрит-арта Бэнкси открыл отель с видом на стену, разделяющую израильские и палестинские территории в Вифлееме.
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