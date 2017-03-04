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Отель Бэнкси в Палестине

05.03.2017 10:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мастер стрит-арта Бэнкси открыл отель с видом на стену, разделяющую израильские и палестинские территории в Вифлееме. Как выглядит отель под названием «За стеной» (Walled Off) на спорной территории — в фотогалерее Reuters.


Гостиница «За стеной» оформлена в стиле колониального клуба для джентльменов — по замыслу владельца, это поможет отразить то, какую роль играла Великобритания на Ближнем Востоке. 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Отель, расположенный в Вифлееме, непосредственно у бетонной стены, начнет принимать постояльцев 20 марта. В отеле всего 10 комнат. 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Гостиница предназначена для туристов из Израиля, которым художник хочет показать жизнь палестинцев, а также сам бетонный забор, разделяющий Палестину и Израиль. Вид из окна одного из номеров — по признанию владельца — худший в мире. 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Номер люкс в отеле Walled Off. 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Стена в гостинице, украшенная камерами видеонаблюдения, рогатками и молотками. 3 марта 2017 года. Фото: Reuters

Фасад гостиницы «За стеной». 3 марта 2017 года. Фото: Reuters
 
 
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Мастер стрит-арта Бэнкси открыл отель с видом на стену, разделяющую израильские и палестинские территории в Вифлееме.

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