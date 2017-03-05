МИНСК, 5 мар — Sputnik, Карина Эванс. Верховный суд Латвии не признал авторские права государства на 973 фильма Рижской киностудии, созданные во времена СССР.



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Неоспоримое решение Верховного суда, ставшее итогом долгой киноборьбы, запутало еще больше ситуацию с правами на "советское" латвийское кино. Sputnik Латвия попробовал разобраться.

За решением Верховного суда стоит 10-летняя история, на основе которой можно снять детектив с примесью трагикомедии. Ситуация с правами на картины, среди которых такие шедевры, как "Соната над озером", "Лимузин цвета белой ночи" и другие, еще со времен обретения страной независимости сложилась, мягко говоря, непонятная.

У золотого фонда местного кино оказалось двое хозяев — АО Rīgas kinostudija, приватизатор, но не преемник Рижской киностудии "советского образца", и государство — в лице Министерства культуры и подчиненного ему Национального киноцентра.

Ранняя ржавчина

Упорядочить ситуацию с фильмами времен СССР пытались еще с конца 90-х. Кинорежиссер Рихардс Пикс рассказал Sputnik, что предложил первому премьеру независимой Латвии Ивару Годманису передать право распоряжаться этими лентами Национальному киноцентру и написать соответствующие правила кабинета министров по правам использования.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Лилита Озолиня - одна из любимых латвийских актрис советского периода

"Но наши же режиссеры-документалисты возразили. На дворе были лихие 90-е, многих звали на фестивали, и очень легко было, зажав ленту с фильмом подмышкой, прокатиться куда-нибудь в Европу. А тут пришлось бы платить киноцентру… В общем, люди жили сегодняшним днем. В итоге же правил кабинета министров в отношении "советских" фильмов не существует и поныне", — говорит Пикс.

До 2007 года предполагалось, что "советское" латвийское кино принадлежит государству. Пока АО Rīgas kinostudija не сообщило, что права на показ этой фильмотеки в кинотеатрах, видеоформате и по телеканалам переданы датскому предприятию Voxell Media Distribution ApS. Государство не захотело уступать ни пяди кинопродукции. Началась серия судов, принимавших противоположные решения. Предпоследний, в 2014-м, Минкультуры проиграло и к концу 2016-го, при подаче кассационной жалобы в Верховный суд, стянуло мощные силы — к государству присоединились Латвийский союз кинематографистов и 44 автора фильмов. И всем им 31 января этого года высшая судебная инстанция Латвии ответила отказом.

Так не доставайся же ты никому?

Полное решение суда, изложенное на 31 (!) странице вряд ли осилили до конца даже заинтересованные стороны, но суть такова. С момента вступления в 1993 году в Латвии в силу закона "Об авторском праве и смежных правах", авторские права больше не могут принадлежать юридическим лицам. Следовательно, и Минкультуры, и Rīgas kinostudija могут, что называется, отдыхать.

Права же авторов продолжают существовать, и их государство всячески готово защищать. На этом, казалось бы, точка. Однако комментарий судьи Верховного суда Зане Петерсоне порталу lsm.lv о том, что права на киноленты, которые находятся в архивах, однозначно принадлежат государству, превратил точку в многоточие.

Специалист по авторским правам Владимир Багиров сразу обратил внимание Sputnik на смешение авторских и смежных прав.

"Любой фильм как аудиовизуальное произведение — объект авторского права, и каждый его соавтор имеет права на свою "часть": сценарист — на сценарий, композитор — на музыку и так далее. Но фильм как конечный творческий продукт, грубо говоря, кино как пленка, — это объект смежного права", — поясняет Багиров.

Специалист напомнил, что в советском законодательстве институт смежных прав отсутствовал, однако этот принцип воплощался через авторское право юридических лиц.

"Право на демонстрацию тут неоспоримо принадлежит — как и принадлежало ранее в СССР — тому, кто фильм "изготовил", вложив в него деньги. В латвийское кино, созданное в советский период, деньги вкладывало государство в лице госорганизации "Рижская киностудия", — говорит Багиров.

По его мнению, права на золотой фонд нашего кино как объект смежного права принадлежат латвийскому государству в лице, скорее всего, Министерства культуры.



© REUTERS Britta Pedersen Главный приз Берлинале получила венгерка, не снимавшая кино 17 лет

"Россия хоть и стала юридической правопреемницей СССР, и это признано всеми, кино распорядилась щедро, отдав права на снятые на киностудиях каждой из бывших республик фильмы новым независимым государствам", — отметил Багиров.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о кинофильмах, а с лентами, снятыми для ТВ, ситуация несколько иная.

"Например, знаменитый фильм Яниса Стрейча "Театр" является телевизионным и был снят по заказу Гостелерадио СССР, поэтому обладателем прав на него, на мой взгляд, является, соответственно, правопреемник этой организации. Впрочем, во всей этой ситуации много неясностей, которые требуют дальнейшего исследования", — заключил специалист.

Реакция на решение Верховного суда оказалась странной со всех сторон. Представитель правления АО Rīgas kinostudija Армандс Либертс в беседе с tvnet.lv заявил, что решение суда — это просто отказ Минкультуры. А права на предмет спора по-прежнему остаются у киностудии.

Минкультуры сместило акценты и бросилось на защиту прав творцов. К нему присоединилось и Латвийское агентство по авторским правам (AKKA/LAA). Представитель агентства Иева Колмане даже заявила порталу tvnet.lv, что демонстрацию "золотой кинотеки" теперь придется согласовывать с авторами — от режиссера до композитора.

"Киностудия не может издать сценарий без разрешения сценариста, — комментирует еще одно "смешение мух с котлетами" Багиров. — Или выпустить диск с песнями из кинофильмов без согласования с композиторами. Но права на демонстрацию фильмов к авторам никакого отношения не имеют".

Почем кино: сколько зарабатывают авторы

Как ни странно, сами авторы "золотых" фильмов не сильно озабочены своими доходами. "Я время от времени что-то получаю от AKKA/LAA, — рассказал Sputnik кинорежиссер Янис Стрейч. — Но богатства на кино советского периода не наживешь. А право на фильмы, конечно, должно принадлежать государству. Ну не в подвале же мне у себя ленту с "Театром" хранить?"



LETA © Evija Trifanova Режиссер Янис Стрейч

"У меня тоже договор с Агентством авторских прав, но, поверьте, по сравнению с мировым уровнем, мы бомжи, ночующие на скамейках в парке. Мне неинтересно, на чем я зарабатываю. Если бы мой фильм попал на китайский рынок, я бы сразу заметил", — признался Sputnik кинорежиссер Варис Брасла, снявший знаменитую "Сонату над озером".

"У меня набегает где-то 200-300 евро в год, — говорит кинорежиссер Рихардс Пикс, автор детективов "Выстрел в лесу" и "Двойник". — Больше за сценарии, поскольку фильмов я снял немного".

"Недавно два часа провела со специалистом из AKKA/LAA и точно знаю, что те 18-20 евро, которые я время от времени получаю, это деньги от латвийских телеканалов, а не из-за рубежа, — рассказала Sputnik Иева Романова, председатель Союза кинематографистов Латвии и художник-постановщик фильмов "Малиновое вино", "Пожелай мне нелетной погоды" и других. — В плане зарубежных показов, я считаю, авторы должны объединяться и отстаивать свои права".

Где "золотая жила"?

Романова рассказала, что работала с Агентством по авторским правам и как прокатчик.

"В основном фильмы времен СССР демонстрирует кинотеатр Splendid Palace. Союз кинематографистов там показывал в честь юбилея Яниса Стрейча одну из его картин, и мы заплатили за это AKKA/LAA, — говорит Романова. — Только вот сколько денег перепало самому Янису, не знаю".

Действительно, на сайте AKKA/LAA указана стоимость лицензий на показы и в кинотеатрах, и на ТВ. Показ фильма в кино обойдется в сумму от 28,46 EUR (зал до 50 мест) до 128,06 евро (зал на 250 мест). Из этих денег, как ни крути, заплатить авторам приличные суммы не получится.

А вот с телевидением все интереснее. Минута показа художественного фильма на местных каналах стоит от 1,85 до 3,56 евро, а за рубежом — 3,56, помноженное на число x, обозначающее количество стран, в которых увидят фильм. Даже при продолжительности фильма в 1,5 часа, согласитесь, совсем другие цифры. И вполне очевидно, что больше всего фонд "золотого латвийского кино" может заработать как раз за рубежом, во всяком случае, в постсоветских странах, где такие фильмы, как "Соната над озером", еще помнят и любят.

А значит, с правами на зарубежные показы и распределением доходов от них все равно нужно определяться. Иначе золотой фонд латвийского кино рискует увязнуть в юридических дюнах навсегда.