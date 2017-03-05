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Долгая дорога в юридических дюнах: как в Латвии делят "советское" кино
05.03.2017 21:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар — Sputnik, Карина Эванс. Верховный суд Латвии не признал авторские права государства на 973 фильма Рижской киностудии, созданные во времена СССР.
© Sputnik / Виктор Толочко
Неоспоримое решение Верховного суда, ставшее итогом долгой киноборьбы, запутало еще больше ситуацию с правами на "советское" латвийское кино. Sputnik Латвия попробовал разобраться.
За решением Верховного суда стоит 10-летняя история, на основе которой можно снять детектив с примесью трагикомедии. Ситуация с правами на картины, среди которых такие шедевры, как "Соната над озером", "Лимузин цвета белой ночи" и другие, еще со времен обретения страной независимости сложилась, мягко говоря, непонятная.
У золотого фонда местного кино оказалось двое хозяев — АО Rīgas kinostudija, приватизатор, но не преемник Рижской киностудии "советского образца", и государство — в лице Министерства культуры и подчиненного ему Национального киноцентра.
Ранняя ржавчина
Упорядочить ситуацию с фильмами времен СССР пытались еще с конца 90-х. Кинорежиссер Рихардс Пикс рассказал Sputnik, что предложил первому премьеру независимой Латвии Ивару Годманису передать право распоряжаться этими лентами Национальному киноцентру и написать соответствующие правила кабинета министров по правам использования.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Лилита Озолиня - одна из любимых латвийских актрис советского периода
"Но наши же режиссеры-документалисты возразили. На дворе были лихие 90-е, многих звали на фестивали, и очень легко было, зажав ленту с фильмом подмышкой, прокатиться куда-нибудь в Европу. А тут пришлось бы платить киноцентру… В общем, люди жили сегодняшним днем. В итоге же правил кабинета министров в отношении "советских" фильмов не существует и поныне", — говорит Пикс.
До 2007 года предполагалось, что "советское" латвийское кино принадлежит государству. Пока АО Rīgas kinostudija не сообщило, что права на показ этой фильмотеки в кинотеатрах, видеоформате и по телеканалам переданы датскому предприятию Voxell Media Distribution ApS. Государство не захотело уступать ни пяди кинопродукции. Началась серия судов, принимавших противоположные решения. Предпоследний, в 2014-м, Минкультуры проиграло и к концу 2016-го, при подаче кассационной жалобы в Верховный суд, стянуло мощные силы — к государству присоединились Латвийский союз кинематографистов и 44 автора фильмов. И всем им 31 января этого года высшая судебная инстанция Латвии ответила отказом.
© Pixabay.com
Так не доставайся же ты никому?
Полное решение суда, изложенное на 31 (!) странице вряд ли осилили до конца даже заинтересованные стороны, но суть такова. С момента вступления в 1993 году в Латвии в силу закона "Об авторском праве и смежных правах", авторские права больше не могут принадлежать юридическим лицам. Следовательно, и Минкультуры, и Rīgas kinostudija могут, что называется, отдыхать.
Права же авторов продолжают существовать, и их государство всячески готово защищать. На этом, казалось бы, точка. Однако комментарий судьи Верховного суда Зане Петерсоне порталу lsm.lv о том, что права на киноленты, которые находятся в архивах, однозначно принадлежат государству, превратил точку в многоточие.
Специалист по авторским правам Владимир Багиров сразу обратил внимание Sputnik на смешение авторских и смежных прав.
"Любой фильм как аудиовизуальное произведение — объект авторского права, и каждый его соавтор имеет права на свою "часть": сценарист — на сценарий, композитор — на музыку и так далее. Но фильм как конечный творческий продукт, грубо говоря, кино как пленка, — это объект смежного права", — поясняет Багиров.
Специалист напомнил, что в советском законодательстве институт смежных прав отсутствовал, однако этот принцип воплощался через авторское право юридических лиц.
"Право на демонстрацию тут неоспоримо принадлежит — как и принадлежало ранее в СССР — тому, кто фильм "изготовил", вложив в него деньги. В латвийское кино, созданное в советский период, деньги вкладывало государство в лице госорганизации "Рижская киностудия", — говорит Багиров.
По его мнению, права на золотой фонд нашего кино как объект смежного права принадлежат латвийскому государству в лице, скорее всего, Министерства культуры.
© REUTERS Britta Pedersen
"Россия хоть и стала юридической правопреемницей СССР, и это признано всеми, кино распорядилась щедро, отдав права на снятые на киностудиях каждой из бывших республик фильмы новым независимым государствам", — отметил Багиров.
При этом он подчеркнул, что речь идет только о кинофильмах, а с лентами, снятыми для ТВ, ситуация несколько иная.
"Например, знаменитый фильм Яниса Стрейча "Театр" является телевизионным и был снят по заказу Гостелерадио СССР, поэтому обладателем прав на него, на мой взгляд, является, соответственно, правопреемник этой организации. Впрочем, во всей этой ситуации много неясностей, которые требуют дальнейшего исследования", — заключил специалист.
Реакция на решение Верховного суда оказалась странной со всех сторон. Представитель правления АО Rīgas kinostudija Армандс Либертс в беседе с tvnet.lv заявил, что решение суда — это просто отказ Минкультуры. А права на предмет спора по-прежнему остаются у киностудии.
Минкультуры сместило акценты и бросилось на защиту прав творцов. К нему присоединилось и Латвийское агентство по авторским правам (AKKA/LAA). Представитель агентства Иева Колмане даже заявила порталу tvnet.lv, что демонстрацию "золотой кинотеки" теперь придется согласовывать с авторами — от режиссера до композитора.
"Киностудия не может издать сценарий без разрешения сценариста, — комментирует еще одно "смешение мух с котлетами" Багиров. — Или выпустить диск с песнями из кинофильмов без согласования с композиторами. Но права на демонстрацию фильмов к авторам никакого отношения не имеют".
Почем кино: сколько зарабатывают авторы
Как ни странно, сами авторы "золотых" фильмов не сильно озабочены своими доходами. "Я время от времени что-то получаю от AKKA/LAA, — рассказал Sputnik кинорежиссер Янис Стрейч. — Но богатства на кино советского периода не наживешь. А право на фильмы, конечно, должно принадлежать государству. Ну не в подвале же мне у себя ленту с "Театром" хранить?"
LETA © Evija Trifanova
Режиссер Янис Стрейч
"У меня тоже договор с Агентством авторских прав, но, поверьте, по сравнению с мировым уровнем, мы бомжи, ночующие на скамейках в парке. Мне неинтересно, на чем я зарабатываю. Если бы мой фильм попал на китайский рынок, я бы сразу заметил", — признался Sputnik кинорежиссер Варис Брасла, снявший знаменитую "Сонату над озером".
"У меня набегает где-то 200-300 евро в год, — говорит кинорежиссер Рихардс Пикс, автор детективов "Выстрел в лесу" и "Двойник". — Больше за сценарии, поскольку фильмов я снял немного".
"Недавно два часа провела со специалистом из AKKA/LAA и точно знаю, что те 18-20 евро, которые я время от времени получаю, это деньги от латвийских телеканалов, а не из-за рубежа, — рассказала Sputnik Иева Романова, председатель Союза кинематографистов Латвии и художник-постановщик фильмов "Малиновое вино", "Пожелай мне нелетной погоды" и других. — В плане зарубежных показов, я считаю, авторы должны объединяться и отстаивать свои права".
Где "золотая жила"?
Романова рассказала, что работала с Агентством по авторским правам и как прокатчик.
"В основном фильмы времен СССР демонстрирует кинотеатр Splendid Palace. Союз кинематографистов там показывал в честь юбилея Яниса Стрейча одну из его картин, и мы заплатили за это AKKA/LAA, — говорит Романова. — Только вот сколько денег перепало самому Янису, не знаю".
Действительно, на сайте AKKA/LAA указана стоимость лицензий на показы и в кинотеатрах, и на ТВ. Показ фильма в кино обойдется в сумму от 28,46 EUR (зал до 50 мест) до 128,06 евро (зал на 250 мест). Из этих денег, как ни крути, заплатить авторам приличные суммы не получится.
А вот с телевидением все интереснее. Минута показа художественного фильма на местных каналах стоит от 1,85 до 3,56 евро, а за рубежом — 3,56, помноженное на число x, обозначающее количество стран, в которых увидят фильм. Даже при продолжительности фильма в 1,5 часа, согласитесь, совсем другие цифры. И вполне очевидно, что больше всего фонд "золотого латвийского кино" может заработать как раз за рубежом, во всяком случае, в постсоветских странах, где такие фильмы, как "Соната над озером", еще помнят и любят.
А значит, с правами на зарубежные показы и распределением доходов от них все равно нужно определяться. Иначе золотой фонд латвийского кино рискует увязнуть в юридических дюнах навсегда.
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Золотой фонд латвийского кино, снятого в советские годы, до сих пор имеет нескольких хозяев, а создатели легендарных фильмов, снятых когда-то на Рижской киностудии,...
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