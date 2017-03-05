﻿ "Поездка на спине черепахи" и "Прячущийся убийца". Названы финалисты смитсоновского фотоконкурса. 21.by
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"Поездка на спине черепахи" и "Прячущийся убийца". Названы финалисты смитсоновского фотоконкурса

06.03.2017 09:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Редакция журнала Smithsonian объявила финалистов своего ежегодного фотоконкурса. Жюри рассматривало более чем 48 тысяч заявок, присланных из 146 стран мира. Некоторые из фотографий дикой природы — в этой фотоподборке.


"Скоро зима". Фото: smithsonianmag.com

"Енот на болоте". Фото: smithsonianmag.com

"Мечта". Сова начинает зевать. Фото: smithsonianmag.com

"Смотри мне в глаза". Фото: smithsonianmag.com

"Полет". Фотография была сделана во время перелета из Сочи в Санкт-Петербург. Фото: smithsonianmag.com

"Рыбак". Фото: smithsonianmag.com

"Снежинки на лобовом стекле моего автомобиля". Фото: smithsonianmag.com

"Олени". Фото: smithsonianmag.com

«Прячущийся убийца». Паук с убитой комнатной мухой скрывается под лепестками Мадагаскарского Карантуса розового. Фото: smithsonianmag.com

«Поездка на спине черепахи». Фото: smithsonianmag.com
 
 
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Редакция журнала Smithsonian объявила финалистов своего ежегодного фотоконкурса. Жюри рассматривало более чем 48 тысяч заявок, присланных из 146 стран мира. Некоторые из...

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