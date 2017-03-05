|
"Поездка на спине черепахи" и "Прячущийся убийца". Названы финалисты смитсоновского фотоконкурса
06.03.2017 09:49 — Новости Культуры | Tut.by
Редакция журнала Smithsonian объявила финалистов своего ежегодного фотоконкурса. Жюри рассматривало более чем 48 тысяч заявок, присланных из 146 стран мира. Некоторые из фотографий дикой природы — в этой фотоподборке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция журнала Smithsonian объявила финалистов своего ежегодного фотоконкурса. Жюри рассматривало более чем 48 тысяч заявок, присланных из 146 стран мира. Некоторые из...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии