Весеннее тепло уже успели почувствовать все белорусы, прошедшие выходные обласкали солнцем. Но еще накануне съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, что они обязательно делают в начале весны. Ответы радуют разнообразием — от смены гардероба до первых работ на приусадебных участках.

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