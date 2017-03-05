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Успеть переодеться, или Что спешат сделать минчане в начале зимы
06.03.2017 10:12 — Новости Культуры | Tut.by
Весеннее тепло уже успели почувствовать все белорусы, прошедшие выходные обласкали солнцем. Но еще накануне съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, что они обязательно делают в начале весны. Ответы радуют разнообразием — от смены гардероба до первых работ на приусадебных участках.
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Весенее тепло уже успели почувствовать все белорусы, прошедшие выходные обласкали солнцем. Но еще накануне съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, что они...
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