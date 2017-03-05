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Победительница Евровидения-2012 проиграла в шведском отборе на конкурс

06.03.2017 10:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Победительница конкурса песни "Евровидение-2012" шведская певица Лорин (Loreen) не смогла пройти в финал шведского отбора на шоу.

Отбор участника "Евровидения-2017" от Швеции проходит в формате шоу Melodifestivalen – одного из самых популярных конкурсов страны.

В Melodifestivalen в текущем году участвовала и победительница "Евровидения-2012" Лорин, однако новую композицию певицы под названием "Statements" телезрители не оценили даже с впечатляющей постановкой номера.

Накануне в Швеции прошел "второй шанс" отбора, однако Лорин телезрители не поддержали – она не выйдет в финал Melodifestivalen и уже потеряла шанс вновь поехать на "Евровидение".

Если верить рейтингам популярности и прогнозам букмекеров, Швецию на "Евровидении-2017" представит певица Wiktoria с песней "As I Lay Me Down". Выбывшую же из Melodifestivalen Лорин российский певец Сергей Лазарев уже предложил отправить на конкурс от России.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Беларусь на конкурсе представит группа Naviband.

 
Теги: Минск
 
 
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Участие Loreen в "Мелодифестивалене" было для поклонников "Евровидения" самой обсуждаемой новостью зимы, однако новую композицию исполнительницы телезрители не...

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