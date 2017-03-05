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Эмма Уотсон прокомментировала свою полуобнаженную фотосессию
06.03.2017 11:49 — Новости Культуры | Tut.by
Британская актриса Эмма Уотсон ответила на критику фотосессии для журнала Vanity Fair, в которой снялась полуобнаженной. Артистку обвинили в лицемерии, так как она выступает за права женщин и называет себя феминисткой, сообщает The Independent.
«Феминизм — это право женщин на выбор. Это не палка, которой можно бить других женщин», — заявила Уотсон.
Актриса отметила, что критика ее полуголого фото привела ее в замешательство. «Я не понимаю, какое отношение к этому имеет моя грудь», — подчеркнула она.
Уотсон появилась на обложке мартовского выпуска Vanity Fair. Пользователи Twitter раскритиковали полуобнаженные снимки актрисы.
Так, радиоведущая Джулия Хартли-Брюэр сочла поступок Уотсон лицемерным. «Эмма Уотсон: „Феминизм, феминизм… А вот вам моя грудь“», — написала она, отметив, что актриса выступает против сексуализации женщин, но сама приняла участие в эротической фотосессии.
26-летняя Уотсон наиболее известна по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Актриса также появлялась в таких картинах, как «7 дней и ночей с Мэрилин», «Элитное общество», «Ной» и «Затмение». 17 марта на экраны
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Британская актриса Эмма Уотсон ответила на критику фотосессии для журнала Vanity Fair, в которой снялась полуобнаженной. Артистку обвинили в лицемерии, так как она...
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