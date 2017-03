Британская актриса Эмма Уотсон ответила на критику фотосессии для журнала Vanity Fair, в которой снялась полуобнаженной. Артистку обвинили в лицемерии, так как она выступает за права женщин и называет себя феминисткой, сообщает The Independent.

Emma Watson: «Feminism, feminism… gender wage gap… why oh why am I not taken seriously… feminism… oh, and here are my tits!» pic.twitter.com/gb7OvxzRH9