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Пять золотых и три серебряных награды завоевали толочинские борцы на областных Олимпийских днях молодежи

06.03.2017 11:20 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Пять золотых и три серебряных награды завоевали толочинские борцы на областных Олимпийских днях молодежи
4-5 марта в Витебске состоялись областные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения в программе Олимпийских дней молодежи. Участие в них приняли и толочинские спортсмены, причем все восемь воспитанников Игоря Федоровича Галузо, выходивших на ковер, без поражений дошли до решающих поединков.

Победы в финалах одержали, а вместе с тем стали и обладателями наград высшего достоинства, Иван Шутов (42 кг), Кирилл Шишков (46 кг), Руслан Шелуховский (50 кг), Никита Жигалка (54 кг) и Никита Бычков (76 кг). Примечательно, что схватки за золото в весовых категориях до 50 и 54 килограммов оказались чисто толочинскими — своим товарищам по команде уступили в них Максим Углов и Иван Трибендис соответственно, завоевавшие в итоге серебряные медали. Также на вторую ступень пьедестала взошел Николай Камлюк (85 кг).

Уже на следующей неделе, с 16 по 18 марта, в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» пройдут аналогичные соревнования республиканского уровня. Витебскую область представят на них в том числе и четверо наших земляков — Иван Шутов, Кирилл Шишков, Никита Бычков и Николай Камлюк. При этом предстоящие старты станут отборочными для участия в составе сборной страны в первенствах Европы и мира.

В заключение отметим, что при организации поездки в Витебск в минувшие выходные помощь толочинским юным борцам снова оказали их постоянные спонсоры Владимир и Дмитрий Камлюки, Алексей Закрижевский, Сергей Иванюто.

Игорь СНАРОВ.

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Теги: Витебск
 
 
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4-5 марта в Витебске состоялись областные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения в программе Олимпийских дней молодежи. Участие в...

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