

С 30 января по 24 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны проходили сборы военнообязанных запаса по выполнению задач по предназначению с участием мобилизационных ресурсов из различных регионов страны. В них приняли участие и подразделения 231-й артиллерийской бригады. Непосредственно из Толочинского района на сборы была отправлена команда военнообязанных запаса в составе шести человек.

В день возвращения их к месту расположения бригады в поселке Боровка, где были подведены итоги и отмечены наградами лучшие и отметившиеся по проводимым испытаниям в учениях в полевых условиях, за что получили благодарности, грамоты, наручные часы, мы побывали в эти торжественные минуты вместе с нашими ребятами.

Строгость, аккуратность во всем на территории расположения бригады, застывшие, словно стоящие в строю вместе с людьми сосны и ели, глядящие в мирное голубое небо, передают атмосферу, что все и вся здесь на страже Родины.







До начала мероприятия было немного времени, и мы вместе с заместителем председателя райисполкома Голубковой И. С., районным военным комиссаром Хвастовым П. С., пройдя проверку через КПП, имели возможность осмотреть территорию, военный городок, интерьер отдельных помещений, условия в них. Заключение на этот счет можно сделать одно — наши дети служат в нормальных условиях.

Собственно, как считают и сами их командиры, быть иначе и не должно. Условия, в которых они находятся, должны отвечать современным требованиям. Минувшим летом здесь продолжались работы, были отремонтированы казарма, столовая.

Но надо отдавать отчет и понимать, что в лихую годину, если надо будет постоять за свои интересы, за нашу целостность, придется делать это в куда более сложной, испытывающей человека на прочность обстановке. Поэтому 203 военнообязанных запаса были поставлены на период учений в условия, приближенные к реальным. В случае, если может произойти что-то непредвиденное, они должны быть готовы суметь выполнить возложенные на них задачи.

В полную боевую готовность по тревоге была поднята 231-я артиллерийская бригада, с соответствующим доукомплектованием и выходом в район. Задействованы два подразделения — самоходный артиллерийский дивизион и батарея артиллерийской разведки. Выход осуществлялся на полигон в районе г. Барановичи.

До 14 февраля военнообязанные находились на территории воинской части в Боровке. В лагере проводились занятия боевого слаживания экипажей, отделений, взводов. Из пункта дислокации комбинированным способом — автоколонной и железнодорожным транспортом — был совершен марш к месту назначения.

По прибытию в район был развернут лагерь, организована полевая кухня и проводилось боевое слаживание, прошла боевая стрельба на полигоне прямой наводкой и с закрытых позиций. Тактическими учениями руководил командир бригады подполковник Хохлов В. М. Работала комиссия Генерального штаба Министерства обороны страны, которая оценила подготовку бригады, включая стрельбу, на “хорошо”.

Дивизион отстрелялся и успешно вернулся в пункт дислокации. К сборам были привлечены военнообязанные в возрасте от 35 до 55 лет. Семеро человек непосредственно в расположении части приняли воинскую присягу. Всеми были подтверждены приобретенные ранее во время срочной службы навыки и умения. Новички, пройдя обучение, тоже показали требуемый от них результат.

Подобные учения на таком уровне проводились впервые, но внезапность проверки никого не застала врасплох. Все проблемные вопросы, которые возникали по ходу сборов, решались организованно и умело. Ежедневно велось для военнообязанных оперативное боевое информирование по складывающейся на учениях обстановке, работал подвижной информационный центр, который организовывал просмотр отснятых видеоматериалов.

Благодарность за проделанную работу организаторам сборов и военнообязанным запаса выразил командующий войсками СЗОК генерал-майор Вольфович А. Г.

— Вы, воины-артиллеристы, — заметил он, — в очередной раз доказали, что нет нерешаемых проблем, показали способность обеспечить на самом высоком уровне боеспособность нашего государства. Вы справились со всеми поставленными задачами. Кто-то восстановил свои навыки, кто-то приобрел их. Явившись сегодня домой, вы с гордостью сможете заявить: “Я — настоящий защитник Отечества…”

Все эти мужчины сегодня трудятся на заводах, в организациях и на предприятиях. Мирным трудом, учебой занимаются их жены, матери и сестры, дети. В нашей стране для этого созданы все возможности — спокойно трудиться, зная, что твой труд надежно защищен. Вот почему для этого потребовался и вклад военнообязанных запаса.

Как заметил толочинец Хацкевич Д. В., отмеченный, как и Кундиков Д. М., грамотой за образцовое исполнение воинского долга во время проведения учебных сборов, они получили удовлетворение потому уже, что терпеливо перенесли все тяготы полевых условий, стали еще ближе душой с армией, многому научились, особенно в практической стрельбе, в освоении артиллерийских современных систем.

— Побывав в военном городке, увидев стать и выправку командиров и солдат, — поделилась наблюдениями Инна Степановна Голубкова, — я по-настоящему испытала гордость за наших мужчин. Они, чьей профессией стало служить в армии, высокого уровня профессионалы и преданные Родине люди. И пусть что-то еще в городке надо доблагоустроить, довести до самого высокого уровня, но все это дело времени. А вот военные люди, которые избрали в жизни для себя эту непростую стезю, наш самый большой капитал. Их труд, служба заслуживают наших и признания, и поддержки, как и вся наша армия, за которой мы сегодня как за каменной стеной…

Из рук заместителя председателя райисполкома, районного военного комиссара военнообязанные запаса Толочинского района братья Дмитрий и Сергей Кундиковы, Александр Матлахов, Игорь Ситайло, Юрий Халецкий и Дмитрий Хацкевич получили благодарности председателя Толочинского райисполкома и почетные грамоты районного военного комиссариата, теплые, искренние пожелания успехов в своем труде и продолжения своей крепкой мужской спайки и дружбы в дальнейшем.

Виктор БИРЮКОВ.

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