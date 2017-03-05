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Далай-лама рассказал, как вылечил монголов от алкоголизма молоком

06.03.2017 16:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ведущий сатирической программы Last Week Tonight Джон Оливер съездил в индийский город Дармсала и взял интервью у далай-ламы. Лидер Тибета рассказал журналисту, что он смог избавить жителей Монголии от алкоголизма, предложив людям пить меньше водки и больше кобыльего молока.

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Оливера шокировала мысль о лошадином молоке, и он не стал скрывать своих эмоций.

Далай-лама попытался объяснить, в чем разница между коровьим молоком и кобыльим (возможно, имея в виду возможность получить кумыс), но интервьюер не стал его слушать и дал свое объяснение: «Одно выходит из коровы, а другое я даже не представляю, как достают из лошадей».

В интервью далай-лама также поговорил об отношениях с властями Китая и о своей смерти. А еще он много смеялся.

 
 
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Ведущий сатирической программы Last Week Tonight Джон Оливер съездил в индийский город Дармсала и взял интервью у далай-ламы. Лидер Тибета рассказал журналисту, что он...

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