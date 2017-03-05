TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — весна, котик, самолет на Октябрьской площади и БТР в центре столицы.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от Pavel Potashnikov (@pavel_potashnikov) Мар 5 2017 в 9:54 PST

Публикация от Lavr  R (@lavr_r) Мар 3 2017 в 5:31 PST

Публикация от YANA (@yana_trafimova_) Мар 4 2017 в 1:21 PST

Публикация от K A T E (@katiaraikova) Мар 2 2017 в 6:06 PST

Публикация от Viktoria Raikina (@_lookwhereiam_) Мар 1 2017 в 5:24 PST

Публикация от Юрий (@minsk_sea) Мар 4 2017 в 2:43 PST

Публикация от @roskoshnaaya Фев 27 2017 в 8:53 PST

Публикация от Lexa Goodwin (@goodwinlexa) Мар 4 2017 в 10:50 PST

Публикация от Ilya Shashkov (@indigo_ilya) Мар 5 2017 в 11:09 PST

Публикация от Мария Лемешонок (@mariya_lemeshonok) Мар 4 2017 в 6:44 PST