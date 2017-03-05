|
Самолет, БТР и весна. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
06.03.2017 18:10 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — весна, котик, самолет на Октябрьской площади и БТР в центре столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы собрали лучшие фото Минска в Instagram за прошлую неделю.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии