Деятелям культуры необходимо создавать произведения о наших людях, «чтобы народ валом шел». А также активнее популяризировать свои достижения в области культуры и искусства. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения выставки творческих работ номинантов на Госпремию в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, сообщает БЕЛТА .

«Я ехал и думал, что мы в средствах массовой информации совсем мало говорим об этих достижениях», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко интересовался работой театра, насколько качественно в свое время была проведена реконструкция. Президента заверили, что никаких проблем нет, — как опера, так и балет развиваются на высочайшем уровне.

Глава государства подробно ознакомился с выставкой творческих работ номинантов на соискание Государственной премии в области литературы, искусства и архитектуры 2016 года. Лукашенко отметил, что важно объективно и честно выбирать лучшие работы, поэтому он решил лично ознакомиться с претендентами на эту высокую государственную награду.

«Снимать о наших людях»

Как сообщает БЕЛТА, общение президента с представителями культуры и искусства прошло в очень душевной атмосфере. Не обошлось и без импровизации. Заслуженный артист Беларуси Александр Кремко по просьбе главы государства исполнил на цимбалах несколько национальных мотивов, в том числе из творчества Владимира Мулявина.

А, например, писатель Михаил Поздняков представил вниманию Александра Лукашенко свои книги для детей. Его любимые жанры — стихи, сказки и стихотворные загадки.

Разговор о важности популяризации достижений в сфере национального искусства и культуры продолжился во время знакомства с творчеством кинорежиссера Анатолия Алая, который занимается созданием документальных фильмов.

Глава государства высказал долю критики в адрес отечественных кинематографистов. По его словам, в области игрового кино за последнее время в Беларуси не было по-настоящему сильных и востребованных работ.

«Я сторонник того, чтобы фильмы снимались о наших людях, которые всей своей жизнью заслужили право быть в документальном кино. И тогда этот фильм будет востребован всюду. Но давать это дело надо мастерам», — сказал Анатолий Алай.

В ответ Александр Лукашенко предложил кинорежиссеру сделать документальные фильмы о нынешних номинантах на госпремию. «Но надо быстро, чтобы люди не забыли, что у нас представляют восемь коллективов, художников», — отметил он.

«Чтобы народ валом шел»

Во время общения с еще одним номинантом — композитором Владимиром Кондрусевичем — речь также зашла о кинематографе. Президент вспомнил случай, когда несколько лет назад посещал съемочную площадку одного из фильмов, где предложил творческой молодежи представить лично ему сильный сценарий, чтобы впоследствии снять фильм. «До сих пор пишут сценарий…», — констатировал Александр Лукашенко.

«Хотелось бы, чтобы мы сняли, — я не говорю фильм, мюзикл или оперу поставили, — может, историческое или современное. Но такое, чтобы народ валом шел. Надо так, чтобы захватило и молодежь. Надо такое создать», — подчеркнул президент.

После осмотра выставки Александр Лукашенко просмотрел концерт-презентацию номинантов на госпремию.

В числе номинантов - творческий коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси за значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей и значительный личный вклад в постановку оперного спектакля на музыку Дмитрия Смольского «Седая легенда» по произведению Владимира Короткевича. Композитор Владимир Кондрусевич номинирован на госпремию за значительные достижения в области театрального и музыкального искусства, создание музыки к балету «Мефисто» и мюзиклам «Стакан воды», «Джулия», «Софья Гольшанская», «Байкер». За создание серии книг и альбомов про жизнь и творчество деятелей культуры и искусства Беларуси на соискание госпремии выдвинут заслуженный деятель искусств Беларуси Борис Крепак. Председатель Минского городского отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Михаил Поздняков номинирован за создание книг для детей «У родным краi», «Гульняслоў», «Серабрыстыя чайкi». За создание цикла документальных фильмов о Великой Отечественной войне («Его зарыли в шар земной», «Черная дорога», «Отверженный», «Солдаты Италии», «В двух шагах от гильотины», «Красный дьявол», «Петр Конюх», «Георгий Жуков. Война и мир маршала Победы», «Бумеранг») на соискание госпремии выдвинут кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси Анатолий Алай. Творческий коллектив учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» номинирована за создание концертов-спектаклей тетралогии «Святое, незабыўнае…» (музыкально-театрализованные постановки «Гусляр», «Апокрыф», «Песня пра долю», «Люцыян Таполя»). За создание мемориалов и скульптурных групп пограничной тематики в период с 2004 по 2011 год на соискание госпремии выдвинут творческий коллектив в составе скульптора Геннадия Буралкина, скульптора-архитектора Валентина Занковича и архитектора Сталина Федченко. Кроме того, посмертно номинирован на госпремию народный артист Беларуси Ростислав Янковский за выдающееся воплощение образов классической зарубежной и современной отечественной драматургии.