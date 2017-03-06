МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал создать фильм, который был бы интересен каждому белорусу, чтобы на него народ валом шел, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Накануне белорусский лидер посетил Национальный академический Большой театр оперы и балета, где ознакомился с выставкой творческих работ номинантов на соискание госпремии в области литературы, искусства и архитектуры.

О сценариях и кинематографистах

В ходе беседы с одним из номинантов президент вспомнил, как несколько лет назад ему довелось посетить съемочную площадку одного из фильмов. По словам Лукашенко, тогда он предложил молодежи представить ему сценарий для будущего фильма.

"До сих пор пишут сценарий…Хотелось бы, чтобы мы сняли, — я не говорю фильм, мюзикл или оперу поставили, — может, историческое или современное. Но такое, чтобы народ валом шел. Надо так, чтобы захватило и молодежь. Надо такое создать", — заявил Лукашенко.

Глава государства подверг критике отечественных кинематографистов. Лукашенко обратил внимание, что в последние годы в Беларуси не было сильных и востребованных работ в области игрового кино.

О молодежи и больших деньгах

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что президент также пообщался с артистами, подготовившими концерт-презентацию номинантов на госпремию. Глава государства признался, что не слишком разбирается в оперном искусстве, но ему очень понравилось увиденное им сегодня на сцене Большого. "Я впечатлен сегодняшним спектаклем", — признался Лукашенко.

Президент тепло поблагодарил выступавших перед ним артистов и заявил, что они воодушевили его "очень сильно и на длительное время".

"В чем я убедился: жалеть денег на вас не надо. Я давно говорил, что нет такой ситуации, что нет денег на творчество. Нет", — сказал он.

Слова главы государства о том, что на культуру денег жалеть не надо, зал встретил бурными аплодисментами. Также зал аплодировал и словам, о том, что "деньги нужно платить тем, кто это заслуживает, а большие деньги, тем кто этого заслуживает вдвойне".

Лукашенко отметил, что искусство имеет большое значение в жизни молодежи. Он признался, что "наша молодежь прекрасная, но она уже другая. Это не та молодежь, что была 20, 30 лет назад".