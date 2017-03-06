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На 27-м году жизни скончалась солистка белорусской группы Symphorine

07.03.2017 09:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Анна Дашкевич, солистка и основательница белорусской группы Symphorine, скончалась в Минске. Об этом в социальных сетях сообщил отец певицы.


Анна Дашкевич. Фото: социальные сети

«Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка… за что???» — эту запись Константин Дашкевич оставил на личной странице Вконтакте.

Анна Дашкевич родилась в 1990 году. Закончила гимназию-колледж имени Ахремчика как хоровой дирижер, в прошлом году — Белорусскую государственную академию музыки. Несколько лет назад она основала группу Symphorine, в репертуаре которого преобладали каверы на популярные песни в собственной обработке.

Symphorine дважды пытались пробиться через национальный отбор на «Евровидение», но оба раза безрезультатно.

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Теги: Минск
 
 
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Анна Дашкевич, солистка и основательница белорусской группы Symphorine, скончалась в Минске. Об этом в социальных сетях сообщил отец певицы.

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