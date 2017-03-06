При росте 152 см она уже стала чемпионкой и рекордсменкой мира по пауэрлифтингу и поднимает 150 кг в становой тяге. Все начиналось с легкой атлетики и переросло в профессиональный спорт. Сейчас Александра Отченашко - тренер по кроссфиту в фитнес-центре Re`Forma и практически ночует в тренажерном зале.

В рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» наша гостья ответила на вопросы читателей и рассказала о том, какого это быть девушкой в силовом виде спорта. Как к этому относятся родители, и как складываются ее отношения с мужчинами. Саша рассказала, боится ли она перекачаться и дала свои советы, как привести себя в форму к лету и сколько раз в неделю нужно посещать зал. Интерьвю о здоровом образе жизни с чемпионкой мира смотрите в нашем видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!