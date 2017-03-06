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"Тогда было модно качать попу". Чемпионка мира по пауэрлифтингу отвечает пользователям TUT.BY
07.03.2017 09:57 — Новости Культуры | Tut.by
При росте 152 см она уже стала чемпионкой и рекордсменкой мира по пауэрлифтингу и поднимает 150 кг в становой тяге. Все начиналось с легкой атлетики и переросло в профессиональный спорт. Сейчас Александра Отченашко - тренер по кроссфиту в фитнес-центре
В рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» наша гостья ответила на вопросы читателей и рассказала о том, какого это быть девушкой в силовом виде спорта. Как к этому относятся родители, и как складываются ее отношения с мужчинами. Саша рассказала, боится ли она перекачаться и дала свои советы,
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При росте 152 см она уже стала чемпионкой и рекордсменкой мира по пауэрлифтингу и поднимает 150 кг в становой тяге. Все начиналось с легкой атлетики и переросло в...
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