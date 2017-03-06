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NaviBand презентовал конкурсную версию песни для "Евровидения"
07.03.2017 10:28 — Новости Культуры | Tut.by
Группа NaviBand, которая представит Беларуси на «Евровидении-2017», презентовала конкурсную версию песни «Гісторыя майго жыцця». Именно в таком варианте она прозвучит в Киеве.
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Группа NaviBand, которые представят Беларуси на "Евровидении-2017", презентовали конкурсную версию песни "Гісторыя майго жыцця".
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