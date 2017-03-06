Группа NaviBand, которая представит Беларуси на «Евровидении-2017», презентовала конкурсную версию песни «Гісторыя майго жыцця». Именно в таком варианте она прозвучит в Киеве.

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Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в столице Украины. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая. NaviBand выступит в первом полуфинале.