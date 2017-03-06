﻿ NaviBand презентовал конкурсную версию песни для "Евровидения". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

NaviBand презентовал конкурсную версию песни для "Евровидения"

07.03.2017 10:28 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Группа NaviBand, которая представит Беларуси на «Евровидении-2017», презентовала конкурсную версию песни «Гісторыя майго жыцця». Именно в таком варианте она прозвучит в Киеве.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в столице Украины. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая. NaviBand выступит в первом полуфинале.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа NaviBand, которые представят Беларуси на "Евровидении-2017", презентовали конкурсную версию песни "Гісторыя майго жыцця".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Падарожжа дылетанта". Забрэззе - вёска захаванага праз гады касцёльнага звана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика