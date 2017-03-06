﻿ В Люксембурге собака по кличке Кэш обнаружила 286 тысяч евро в поезде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Люксембурге собака по кличке Кэш обнаружила 286 тысяч евро в поезде

07.03.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш (в переводе с английского cash — «деньги», «наличные») нашла спрятанные в поезде 286 тысяч евро (около 303 тысяч долларов). Об этом сообщает «Би-би-си».

Собака по кличке Кэш. Фото: Administration des douanes et accises

Проверка проводилась в рамках государственной программы по борьбе с наркотиками. Ищейка привела сотрудников правоохранительных органов к двум неизвестным. У них было 50 тысяч евро при себе, а остальную сумму везли в багаже. Мужчины были задержаны, а денежные средства конфискованы.

В соответствии с законами страны, мужчины должны были задекларировать сумму, превышающую 10 тысяч евро. Откуда взялись деньги и куда их везли, пока не выяснено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш нашла спрятанные в поезде 286 тысяч евро (около 303 тысяч долларов).

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Енот влез на кухню и помыл грязную посуду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика