В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш (в переводе с английского cash — «деньги», «наличные») нашла спрятанные в поезде 286 тысяч евро (около 303 тысяч долларов). Об этом сообщает «Би-би-си».

Собака по кличке Кэш. Фото: Administration des douanes et accises

Проверка проводилась в рамках государственной программы по борьбе с наркотиками. Ищейка привела сотрудников правоохранительных органов к двум неизвестным. У них было 50 тысяч евро при себе, а остальную сумму везли в багаже. Мужчины были задержаны, а денежные средства конфискованы.

В соответствии с законами страны, мужчины должны были задекларировать сумму, превышающую 10 тысяч евро. Откуда взялись деньги и куда их везли, пока не выяснено.