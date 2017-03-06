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Енот влез на кухню и помыл грязную посуду

07.03.2017 10:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Сети появилось видео, на котором енот-полоскун, сидя в раковине, перебирает посуду. Ролик опубликован на YouTube-канале «Корпорация слухов».

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Как утверждает казахстанский информационный портал Tengrinews, енот занимался мытьем тарелок на кухне жителей Алма-Аты. Хотя, по всей видимости, животное просто лакомилось остатками еды, окуная кусочки в воду.

Еноты-полоскуны обычно добывают пищу в воде или на берегах водоемов. Зачастую еда оказывается испачканной в иле или песке, поэтому животные полощут ее перед употреблением (это врожденный рефлекс).

 
 
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В Сети появилось видео, на котором енот-полоскун, сидя в раковине, перебирает посуду. Ролик опубликован на YouTube-канале "Корпорация слухов".

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