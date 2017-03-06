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Ледяной дождь украсил фонари и деревья в Городке
07.03.2017 12:54 — Новости Культуры | Tut.by
В Городке 6 марта наблюдали редкое природное явление — ледяной дождь. Растения и фонари на тематической аллее покрылись причудливыми сосульками,
Ледяной дождь начался в Городке после обеда в понедельник. К вечеру он превратил тротуары в катки, покрыл льдом машины, деревья и т.д.
К утру потеплело, и последствия ледяного дождя стали не такими опасными для пешеходов и автомобилистов.
Ледяной дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной температуре воздуха. Явление наблюдается при температурной инверсии: когда у земли находится холодный воздух, а над ним — слой более теплого воздуха.
Мелкие прозрачные ледяные шарики образуются при замерзании капель дождя. Однако внутри них находится незамерзшая вода. Падая на предметы, шарики разбиваются на скорлупки, вода вытекает и образуется гололед.
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В Городке 6 марта наблюдали редкое природное явление - ледяной дождь. Растения и фонари на тематической аллее покрылись причудливыми сосульками.
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