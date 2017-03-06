В Городке 6 марта наблюдали редкое природное явление — ледяной дождь. Растения и фонари на тематической аллее покрылись причудливыми сосульками, сообщает сайт haradok.info.





Ледяной дождь начался в Городке после обеда в понедельник. К вечеру он превратил тротуары в катки, покрыл льдом машины, деревья и т.д.

К утру потеплело, и последствия ледяного дождя стали не такими опасными для пешеходов и автомобилистов.





Ледяной дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной температуре воздуха. Явление наблюдается при температурной инверсии: когда у земли находится холодный воздух, а над ним — слой более теплого воздуха.

Мелкие прозрачные ледяные шарики образуются при замерзании капель дождя. Однако внутри них находится незамерзшая вода. Падая на предметы, шарики разбиваются на скорлупки, вода вытекает и образуется гололед.



