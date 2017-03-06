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В Британии 90-летняя Елизавета II прокатилась верхом

07.03.2017 15:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Великобритании 90-летняя королева Елизавета II прокатилась верхом на пони, сообщает The Telegraph.

Верховая прогулка проходила неподалеку от Виндзорского замка. Как отмечает газета, шлема на Ее Величестве не было. По некоторым данным, Елизавета II всегда отказывается от касок, чтобы не испортить прическу.

До 91-го дня рождения остался всего месяц, но королева доказала, что возраст не препятствие для получения удовольствия от любимого хобби, говорится в материале. Когда-то Елизавета II заявила, что верховая езда позволяет ей быть «просто еще одним человеческим существом».

 
 
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В Великобритании 90-летняя королева Елизавета II прокатилась верхом на пони, сообщает The Telegraph.

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