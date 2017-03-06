

Сегодня связисты в районе не на слуху. Как правило, в их адрес редко звучат жалобы или вопросы. Наверное, в этом главный критерий успешности предприятия. Не вспоминают, значит, не имеют претензий.

— Но не только по количеству жалоб со стороны населения нужно оценивать нашу работу, — поправляет меня начальник районного узла электрической связи Олег Игоревич Павлов. — С этим в целом мы действительно навели порядок. Давайте поговорим о других критериях нашей профессиональной деятельности.

Кто помнит времена, когда установку телефона люди ждали годами? Сегодня в районе на базе новейших технологий — оптико-волоконных систем, новых электронных станций, другого современного оборудования — мы не только обеспечили всех желающих качественной телефонной связью, но и скоростным интернетом, интерактивным телевидением, уникальными охранными и предупредительными системами квартир и домов. Более того, за прошедший год связисты практически завершили работы по переводу многоквартирного жилого фонда Коханово и Толочина на новую систему GPON.

— Что это значит?

— Это значит, что стекловолоконные линии связи проведены в сотни квартир, избавив хозяев от громоздких распределительных коробок, проводов, розеток, переключателей, а нас — от утомительных и трудоемких хлопот по их обслуживанию и ремонту. Новые коммуникационные элементы миниатюрны, экономичны, надежны и долговечны, а качество связи на их основе значительно выше. Наши абоненты уже прочувствовали, что значит скоростной интернет или яркая, контрастная, в самых мелких деталях, картинка на телевизионных экранах.

К слову, на сегодняшний день в районе подключено и успешно функционирует около 12 тысяч номеров всех видов электрической связи, числится 6300 пользователей интернета, 7200 абонентов интерактивного телевидения. Подобный объем сети стал возможным только благодаря прорывным технологиям, которые мы активно внедряем в районе.

— От сказанного у меня складывается впечатление, что вы вплотную приблизились к психологически важной черте. Не в плане техники, ее возможности, судя по всему, безграничны, чего не скажешь о территории района и, увы, о численности его населения. Где возьмете новых клиентов?

— Резервы далеко не исчерпаны. Возможности для дальнейшего развития есть. В планах — постепенное внедрение оптических технологий на предприятиях, в организациях или в медицинских учреждениях района. Тогда запись к врачу, к примеру, или выписка рецептов, консультации, даже лечение можно будет осуществлять с их помощью. Кстати, в некоторых районах это уже практикуется. Там даже оперируют, получая, в случае необходимости, консультацию от своих коллег в режиме реального времени.

Кроме того, перед нами стояла, стоит и всегда будет стоять очень важная повседневная задача. Необходимо профессионально, качественно обслуживать эту дорогую, сложную технику. Одно дело по неосторожности порвать медный кабель или сжечь старую координатную станцию, другое — вывести из строя оптико-волоконное оборудование. Затраты на их ремонт будут просто несопоставимы.

— Слышал, что новые электронные станции, что установлены в районе, тоже скоро подвергнутся модернизации.

— Зачем трогать то, что вполне успешно работает? Эти станции обеспечили тысячи людей надежной, устойчивой, качественной электрической связью. Другое дело стоящие с ними рядом блоки СПД (система передачи данных), предназначенные для пользователей интернета и телевидения ZALA. Действительно, в области есть опыт успешных технических решений, когда на них, виртуально, замыкают и телефонные линии, экономя электроэнергию, трудозатраты, технические ресурсы. Несомненно, со временем по этому пути пойдет и наш узел связи.

Михаил КОРОЛЕВ.

Все новости

Другие статьи рубрики