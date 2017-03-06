

Сложной и напряженной была подготовительная работа школьников ко второму, районному, этапу республиканской олимпиады по учебным предметам. На протяжении двух месяцев они изучали дополнительный учебный материал, практиковались, выполняя тестовые задания. По итогам второго этапа (участие в нем приняли 192 учащихся учреждений образования района) определились шесть человек, которым предстояло сразиться на областном уровне за призовые места по трудовому обучению, немецкому и белорусскому языкам, биологии, математике и обществоведению. И удача улыбнулась учащейся 10 класса районной гимназии Надежде Савик: дебют в области принес ей диплом второй степени по обществоведению и пятое место в областном рейтинге.

Разумеется, столь высокий результат — следствие серьезной подготовки. У гимназистки практически не было зимних каникул. Ежедневные упорные занятия в школе и дома. А способности и интерес к своему предмету педагог Ольга Анатольевна Храбрая заметила у девочки еще в 9 классе.

— В 8 классе увлеклась психологией, — рассказывает Надежда. — А на уроках обществоведения в 9 классе познакомилась с ней поближе. Мне повезло с Ольгой Анатольевной, которая хорошо преподавала предмет. В предыдущих классах пробовала свои силы в олимпиадах по языкам, но ничего не занимала. А по обществоведению выполнила 65 % заданий. Конечно, одного урока в неделю мало, чтобы все усвоить и победить. Уже с начала лета начали активно готовиться к новой олимпиаде. Чтобы углубить знания, читала много дополнительной литературы, ее предлагала учительница. Глубоко проработала весь учебник за 10 класс, а на уроках занимаюсь с дополнительной литературой.

Областной этап по обществоведению проходил в середине января в Орше. За четыре дня узнала много нового об этом городе. Чувствовалась доброжелательная атмосфера. Нас разместили в общежитии. Было интересно посмотреть на увлеченных юношей и девушек, которые, как и я, любят этот предмет. Все участники были серьезно настроены, потому что за призовое место на республиканском этапе предоставляется право на поступление в профильный вуз без экзаменов.

В первый день испытаний вопросы по теоретической части были в рамках школьной программы и доступны для понимания. От нас требовались определения и объяснения терминов по экономике, социологии, политологии, философии, анализ отрывков из текстов философов и ученых прошлого.

Тест на следующий день для меня показался несложным, однако тут была своя загвоздка — неясная формулировка вопросов. Зачастую нельзя было понять: один или несколько вариантов ответа подразумеваются. В результате набрала 84 балла из 109 возможных.

В последний день комиссия объявила результаты. Когда узнала свой, была очень довольна: с 205 баллами заняла 5-е место и вошла в команду Витебской области на заключительном этапе республиканской олимпиады.

Сейчас активно готовлюсь к нему. Несколько раз ездила в Витебск, где нашу команду в составе 10 человек (по пять из 10 и 11 классов) усиленно готовят преподаватели из университета имени П. М. Машерова и Международного института трудовых и социальных отношений. Нам читают лекции по политологии, экономике, социологии, философии. Одновременно общаюсь со своими сверстниками, ребятами из школ и гимназий крупных городов — Витебска, Полоцка, Новополоцка. Из небольшого райцентра я одна…

Конечно, только учебой жизнь Надежды не ограничивается. В число увлечений входят конный спорт и художественная литература. Уже сейчас девушка начинает задумываться о будущей профессии, мечтает, чтобы она была связана с психологией.

Впереди ее ждет выступление на заключительном этапе олимпиады в Минске, куда она поедет в конце марта защищать честь Витебщины в составе команды по обществоведению.

Юлия КАПРАНОВА.

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