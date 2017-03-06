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Толочинская гимназистка Надежда Савик успешно выступила на областном этапе олимпиады
07.03.2017 10:34 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Разумеется, столь высокий результат — следствие серьезной подготовки. У гимназистки практически не было зимних каникул. Ежедневные упорные занятия в школе и дома. А способности и интерес к своему предмету педагог Ольга Анатольевна Храбрая заметила у девочки еще в 9 классе.
— В 8 классе увлеклась психологией, — рассказывает Надежда. — А на уроках обществоведения в 9 классе познакомилась с ней поближе. Мне повезло с Ольгой Анатольевной, которая хорошо преподавала предмет. В предыдущих классах пробовала свои силы в олимпиадах по языкам, но ничего не занимала. А по обществоведению выполнила 65 % заданий. Конечно, одного урока в неделю мало, чтобы все усвоить и победить. Уже с начала лета начали активно готовиться к новой олимпиаде. Чтобы углубить знания, читала много дополнительной литературы, ее предлагала учительница. Глубоко проработала весь учебник за 10 класс, а на уроках занимаюсь с дополнительной литературой.
Областной этап по обществоведению проходил в середине января в Орше. За четыре дня узнала много нового об этом городе. Чувствовалась доброжелательная атмосфера. Нас разместили в общежитии. Было интересно посмотреть на увлеченных юношей и девушек, которые, как и я, любят этот предмет. Все участники были серьезно настроены, потому что за призовое место на республиканском этапе предоставляется право на поступление в профильный вуз без экзаменов.
В первый день испытаний вопросы по теоретической части были в рамках школьной программы и доступны для понимания. От нас требовались определения и объяснения терминов по экономике, социологии, политологии, философии, анализ отрывков из текстов философов и ученых прошлого.
Тест на следующий день для меня показался несложным, однако тут была своя загвоздка — неясная формулировка вопросов. Зачастую нельзя было понять: один или несколько вариантов ответа подразумеваются. В результате набрала 84 балла из 109 возможных.
В последний день комиссия объявила результаты. Когда узнала свой, была очень довольна: с 205 баллами заняла 5-е место и вошла в команду Витебской области на заключительном этапе республиканской олимпиады.
Сейчас активно готовлюсь к нему. Несколько раз ездила в Витебск, где нашу команду в составе 10 человек (по пять из 10 и 11 классов) усиленно готовят преподаватели из университета имени П. М. Машерова и Международного института трудовых и социальных отношений. Нам читают лекции по политологии, экономике, социологии, философии. Одновременно общаюсь со своими сверстниками, ребятами из школ и гимназий крупных городов — Витебска, Полоцка, Новополоцка. Из небольшого райцентра я одна…
Конечно, только учебой жизнь Надежды не ограничивается. В число увлечений входят конный спорт и художественная литература. Уже сейчас девушка начинает задумываться о будущей профессии, мечтает, чтобы она была связана с психологией.
Впереди ее ждет выступление на заключительном этапе олимпиады в Минске, куда она поедет в конце марта защищать честь Витебщины в составе команды по обществоведению.
Юлия КАПРАНОВА.
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