Певец и композитор Джордж Майкл умер от естественных причин. Об этом сообщил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, расследовавший обстоятельства кончины музыканта.



Джордж Майкл. Фото: Reuters

«Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено, и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования», — сообщил он, указав на то, что певец умер от «кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда», а также от «жировой инфильтрации печени».

По словам коронера, дополнительной информации о причинах кончины Майкла не появится. Он также передал представителям СМИ и общественности просьбу членов семьи музыканта соблюдать их право на частную жизнь в нынешней ситуации, то есть не донимать их вопросами в эти печальные дни.

53-летний Джордж Майкл был обнаружен мертвым в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз 25 декабря 2016 года. Его смерть зафиксировали врачи скорой помощи, которые прибыли в особняк по сигналу партнера певца о том, что Майкл не подает признаков жизни. Вероятнее всего, музыкант умер во сне.

Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра и обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его песни много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.