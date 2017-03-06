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Австралию на "Евровидении-2017" представит 17-летний певец
07.03.2017 17:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Австралия определилась с представителем страны на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" – им стал 17-летний Исайя Файербрэйс.
Австралия участвует в "Евровидении" с 2015 года в порядке исключения: страна не является постоянным членом Европейского вещательного союза, однако из-за большого интереса к конкурсу со стороны австралийских зрителей ей разрешили выставлять своих исполнителей на шоу.
На "Евровидении-2017" Австралию представит Исайя Файербрэйс (Isaiah Firebrace) – 17-летний победитель местного шоу талантов X-Factor и R&B-исполнитель. Хотя юноша на сцене совсем не долго, у него уже много фанатов, а на странице Facebook более 50 тысяч подписчиков.
В 2016 году представительница Австралии на "Евровидении" певица Dami Im заняла второе место на конкурсе.
В случае победы австралийского исполнителя на "Евровидении" право провести конкурс страна все равно не получит: шоу будет организовано в одной из европейских стран.
"Евровидение" в текущем году пройдет в Киеве 9–13 мая, Беларусь на конкурсе будет представлять группа Naviband.
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Исайя Файербрэйс участвовал в австралийской версии телешоу X-Factor и, несмотря на юный возраст, имеет много фанатов.
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