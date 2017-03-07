День защитника Отечества и 8 Марта — два соседствующих праздника, о выборе подарков на которые ходит немало анекдотов и шуток. TUT.BY попробовал помочь витебским мужчинам и женщинам, устроив опрос: какой презент они хотели бы получить. Мнение представителей сильного пола мы уже узнали , теперь выяснили предпочтения женщин. Всего мы опросили более 50 дам.



Анастасия Тимошенкова, 22 года, историк. Считает, что хорош любой подарок от сердца. Но больше всего девушка была бы рада аксессуарам для выпечки. Фото из личного архива

Цветы

Первое место в хит-параде желаний (вне зависимости от возраста респонденток) занимают цветы. Без них невозможно представить приход весны и самый женственный праздник.

Одна из опрошенных, Ирина, дала шуточный совет, как подобрать верный размер букета:

— Чтобы было красиво и перед подружками в инстаграме не стыдно.

Чаще всего к букету ожидают дополнение: «что-нибудь вкусненькое», «конфеты», «романтический ужин».

Внимание

Практически все опрошенные сошлись во мнении, что им важно внимание.

«Хочется видеть, что мужчина сделал свой выбор в пользу подарка не за пять минут, а подумав. Чтобы это была не сковородка, не плюшевый медведь, а что-то милое», — пояснила Алена.

Идеальным представлением о праздничном дне поделилась Марина: «Хочу проснуться утром, а рядом на подушке — самодельный нарисованный цветок с подписью: «Люблю и очень сильно!» и записка: «С добрым утром, любимая! Новое платье я спрятал у тебя в шкафу на второй полке сверху. Жду тебя в нем к завтраку!».



Фото из личного архива Марины

Романтический ужин

Как и мужчины 23 февраля, так и женщины 8 Марта хотят провести вечер вместе со своей половинкой.

Дарья, 29 лет: «Из-за работы супруга мы редко видимся, так что для меня вечер, проведенный вдвоем, был бы лучшим подарком».

Диана, 28 лет: «Такие вечера всегда сближают духовно. Бонусом может стать подарок — не слишком дорогой, но подчеркивающий женственность».

«Думаю, что каждой женщине хочется получить в этот весенний праздник то, что поможет ей быть еще красивее, желаннее — красивое платье, украшение, косметику, духи и прочее. А мне бы хватило просто тепла, нежности, внимания любимого. Порадуют романтическая прогулка или посиделки в уютной кафешке и, конечно же, цветы», — поделилась секретарь Олеся.



Секретарь Олеся. Фото: Мария Козлова

Дамские штучки

К таким подаркам женщины относят парфюмерию, сумочки, портмоне, нижнее белье, сертификат в спа-салон или аквапарк, отдых в усадьбе за городом.

Анастасия Тимошенкова: «Подарочный сертификат на белье, косметику или фотосессию, спортивный абонемент никогда не будет лишним».

О путешествии в качестве лучшего подарка на 8 Марта мечтает директор Витебского районного историко-краеведческого музея Анастасия Пищулова. Ее мама — Валентина, была бы рада цветам или деревьям для посадки на даче.



Анастасия и Валентина Пищуловы. Фото из семейного архива

Практичный подарок

Но многие дамы отдают предпочтение конкретным и практичным подаркам, например, предметам гардероба, телефону, машине, посуде.

Валерия Волоткевич, фотограф: «Лучше, конечно, спросить, что именно человеку нужно. Ведь для одного это будет монитор, графический планшет, а для другого — электрическая зубная щетка. Но к подарку, который будет известен, стоит приложить в качестве сюрприза маленький, ничего не стоящий сувенир, который будет греть душу».

«Моречко»

Так респондентки называют свое желание сменить обстановку: будь-то поездка в Европу или отдых на море.

Татьяна Мясникова: «Путевку на море или любимые духи мне можно дарить на каждый праздник».



Фото из личного архива Татьяны Мясниковой

Принадлежности для творчества

Ключиком к сердцу творческих людей станут материалы для ремесла или книги.

«Можно даже две книги. А лучше — три. „Цветочки“ и „моречко“ — это, наверное, тоже здорово, но в книгах есть гораздо больше — судьбы, города, целые миры. Но я не считаю 8 Марта каким-то грандиозным праздником, поэтому можно подарить и просто билеты в кино. Фильмы редко бывают такими же хорошими, как книги, но все же я люблю этот вид искусства почти также сильно, как и литературу», — призналась Екатерина Парфенова.

Сюрприз

«На 8 Марта хочется хорошего настроения, цветов и просто чувствовать, что ты женщина. Чтобы твой мужчина тебя удивил! А в целом хочется, чтобы между мужчиной и женщиной были хорошие, уважительные отношения весь год», — убеждена Мария.

С ней согласна и Ольга Орищенко: «8 Марта хочется необычных подарков. Ожидаешь не шаблонных цветов и шоколадных конфет, а путешествия на воздушном шаре или путевку на отдых с открытой датой. Милые мужчины, продлите нам ощущение праздника! И вспоминайте о том, что мы женщины не только 8 Марта, ведь цветы и конфеты можно подарить и без повода. А в этот день нас нужно удивить».



Из личного архива Ольги Орищенко

В целом совет при выборе подарка такой: присмотритесь к своей даме сердца. Возможно, у нее есть потайное желание. Может быть, она ждет в подарок домашнее животное? Или, например, билет на концерт любимой группы? А еще многие мамы согласятся, что главный подарок — чтобы вся семья была в сборе за праздничным столом.