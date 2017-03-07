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"Чтобы перед подружками было не стыдно". Какие подарки ждут витебские женщины на 8 Марта
08.03.2017 08:00 — Новости Культуры | Tut.by
День защитника Отечества и 8 Марта — два соседствующих праздника, о выборе подарков на которые ходит немало анекдотов и шуток. TUT.BY попробовал помочь витебским мужчинам и женщинам, устроив опрос: какой презент они хотели бы получить. Мнение представителей сильного пола мы уже
Цветы
Первое место в хит-параде желаний (вне зависимости от возраста респонденток) занимают цветы. Без них невозможно представить приход весны и самый женственный праздник.
Одна из опрошенных, Ирина, дала шуточный совет, как подобрать верный размер букета:
— Чтобы было красиво и перед подружками в инстаграме не стыдно.
Чаще всего к букету ожидают дополнение: «что-нибудь вкусненькое», «конфеты», «романтический ужин».
Внимание
Практически все опрошенные сошлись во мнении, что им важно внимание.
«Хочется видеть, что мужчина сделал свой выбор в пользу подарка не за пять минут, а подумав. Чтобы это была не сковородка, не плюшевый медведь, а что-то милое», — пояснила Алена.
Идеальным представлением о праздничном дне поделилась Марина: «Хочу проснуться утром, а рядом на подушке — самодельный нарисованный цветок с подписью: «Люблю и очень сильно!» и записка: «С добрым утром, любимая! Новое платье я спрятал у тебя в шкафу на второй полке сверху. Жду тебя в нем к завтраку!».
Романтический ужин
Как и мужчины 23 февраля, так и женщины 8 Марта хотят провести вечер вместе со своей половинкой.
Дарья, 29 лет: «Из-за работы супруга мы редко видимся, так что для меня вечер, проведенный вдвоем, был бы лучшим подарком».
Диана, 28 лет: «Такие вечера всегда сближают духовно. Бонусом может стать подарок — не слишком дорогой, но подчеркивающий женственность».
«Думаю, что каждой женщине хочется получить в этот весенний праздник то, что поможет ей быть еще красивее, желаннее — красивое платье, украшение, косметику, духи и прочее. А мне бы хватило просто тепла, нежности, внимания любимого. Порадуют романтическая прогулка или посиделки в уютной кафешке и, конечно же, цветы», — поделилась секретарь Олеся.
Дамские штучки
К таким подаркам женщины относят парфюмерию, сумочки, портмоне, нижнее белье, сертификат в спа-салон или аквапарк, отдых в усадьбе за городом.
Анастасия Тимошенкова: «Подарочный сертификат на белье, косметику или фотосессию, спортивный абонемент никогда не будет лишним».
О путешествии в качестве лучшего подарка на 8 Марта мечтает директор Витебского районного историко-краеведческого музея Анастасия Пищулова. Ее мама — Валентина, была бы рада цветам или деревьям для посадки на даче.
Практичный подарок
Но многие дамы отдают предпочтение конкретным и практичным подаркам, например, предметам гардероба, телефону, машине, посуде.
Валерия Волоткевич, фотограф: «Лучше, конечно, спросить, что именно человеку нужно. Ведь для одного это будет монитор, графический планшет, а для другого — электрическая зубная щетка. Но к подарку, который будет известен, стоит приложить в качестве сюрприза маленький, ничего не стоящий сувенир, который будет греть душу».
«Моречко»
Так респондентки называют свое желание сменить обстановку: будь-то поездка в Европу или отдых на море.
Татьяна Мясникова: «Путевку на море или любимые духи мне можно дарить на каждый праздник».
Принадлежности для творчества
Ключиком к сердцу творческих людей станут материалы для ремесла или книги.
«Можно даже две книги. А лучше — три. „Цветочки“ и „моречко“ — это, наверное, тоже здорово, но в книгах есть гораздо больше — судьбы, города, целые миры. Но я не считаю 8 Марта каким-то грандиозным праздником, поэтому можно подарить и просто билеты в кино. Фильмы редко бывают такими же хорошими, как книги, но все же я люблю этот вид искусства почти также сильно, как и литературу», — призналась Екатерина Парфенова.
Сюрприз
«На 8 Марта хочется хорошего настроения, цветов и просто чувствовать, что ты женщина. Чтобы твой мужчина тебя удивил! А в целом хочется, чтобы между мужчиной и женщиной были хорошие, уважительные отношения весь год», — убеждена Мария.
С ней согласна и Ольга Орищенко: «8 Марта хочется необычных подарков. Ожидаешь не шаблонных цветов и шоколадных конфет, а путешествия на воздушном шаре или путевку на отдых с открытой датой. Милые мужчины, продлите нам ощущение праздника! И вспоминайте о том, что мы женщины не только 8 Марта, ведь цветы и конфеты можно подарить и без повода. А в этот день нас нужно удивить».
В целом совет при выборе подарка такой: присмотритесь к своей даме сердца. Возможно, у нее есть потайное желание. Может быть, она ждет в подарок домашнее животное? Или, например, билет на концерт любимой группы? А еще многие мамы согласятся, что главный подарок — чтобы вся семья была в сборе за праздничным столом.
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Первое место в хит-параде желаний (вне зависимости от возраста) респонденток занимают цветы. Без них невозможно представить приход весны и самый женственный...
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