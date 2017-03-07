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"Женские" светофоры появились в Австралии

08.03.2017 09:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Австралии появились «женские» светофоры. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Herald Sun.


Фото: Twitter

Издание объясняет, что мужские силуэты превратились в женские после добавления к ним юбок. Такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства решили провести власти штата Виктория по предложению общественной организации «Фокусная группа будущего».

Эксперимент продлится год, местом проведения стал Мельбурн, всего там установили десять подобных светофоров.

Нововведение вызвало бурные обсуждения. Как показывает устроенный газетой экспресс-опрос, 94 процента его участников заявили, что фигурки в юбках не вызывают у них положительных эмоций, а деньги, израсходованные на монтаж светофоров, можно было бы потратить более рационально. Большинство опрошенных женщин выразило мнение, что внедрять в умы идею равенства полов следует более серьезным образом, а размениваться на подобные мелочи не стоит.

Herald Sun напоминает, что Австралия — не первая страна с «женскими» светофорами: в Германии есть зеленые и красные человечки в платье и с косичками.

 
 
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Такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства решили провести власти штата Виктория. Эксперимент продлится год.

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