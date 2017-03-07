В международный женский день TUT.BY решил устроить небольшой позитивный эксперимент с перевоплощением. Принять участие в нем согласился студент одного из вузов нашей страны Руслан. В руках профессионального художника-гримера Мирославы Декси буквально за час Руслан превратился в настоящую красавицу.

Иван Величко вышел с перевоплощенным Русланом на улицу, назвал его Дианой и стал представлять его своей женой. А у прохожих искал отклик на свою легенду: «супругу» журналиста не устраивал ее высокий рост и полнота. Узнали прохожие в женщине мужчину или нет, — смотрите в нашем видео.

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Благодарим за перевоплощение Руслана « Школу-студию KRYOLAN Professional Make-up », а так же павильон одежды № 22 в ТЦ «Рига».