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Руслан или Диана: узнают ли прохожие в "супруге" журналиста мужчину
08.03.2017 12:16 — Новости Культуры | Tut.by
В международный женский день TUT.BY решил устроить небольшой позитивный эксперимент с перевоплощением. Принять участие в нем согласился студент одного из вузов нашей страны Руслан. В руках профессионального художника-гримера Мирославы Декси буквально за час Руслан превратился в настоящую красавицу.
Иван Величко вышел с перевоплощенным Русланом на улицу, назвал его Дианой и стал представлять его своей женой. А у прохожих искал отклик на свою легенду: «супругу» журналиста не устраивал ее высокий рост и полнота. Узнали прохожие в женщине мужчину или нет, — смотрите в нашем видео.
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Благодарим за перевоплощение Руслана «
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В международный женский день мы решили устроить небольшой и позитивный эксперимент, на который откликнулся студент одного из вузов нашей страны, Руслан. В руках...
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