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Заслужить 8 Марта. Как мужчина на каблуках ходил, тверк танцевал и пережил эпиляцию

08.03.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Накануне Международного женского дня TUT.BY пригласил мужчин испытать на себе женские занятия. Все, что кажется таким простым в исполнении дам, — хождение на каблуках, эпиляция, домашняя работа, тверк в конце концов — мы предложили испробовать мужчинам. Что из этого вышло, смотрите в видео.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Благодарим за помощь в создании сюжета cтудию красоты «ОСтудио» и Devil Dance Studio.

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Накануне Международного женского дня TUT.BY пригласил мужчин испытать на себе женские занятия. Все, что кажется таким простым в исполнении дам, - хождение на каблуках,...

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