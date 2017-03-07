Накануне Международного женского дня TUT.BY пригласил мужчин испытать на себе женские занятия. Все, что кажется таким простым в исполнении дам, — хождение на каблуках, эпиляция, домашняя работа, тверк в конце концов — мы предложили испробовать мужчинам. Что из этого вышло, смотрите в видео.

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Благодарим за помощь в создании сюжета cтудию красоты «ОСтудио» и Devil Dance Studio .