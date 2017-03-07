﻿ "Непокоренный человек" в Хатыни и памятник Казею. Со дня рождения Сергея Селиханова - 100 лет. 21.by
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"Непокоренный человек" в Хатыни и памятник Казею. Со дня рождения Сергея Селиханова - 100 лет

08.03.2017 14:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Скульптор Сергей Селиханов. Фото: Википедия

5 июля 1969 года началась торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Хатынь». Величественную шестиметровую бронзовую скульптуру «Непокоренный человек» создал Сергей Селиханов. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения скульптора.

Сергей Селиханов родился 8 марта 1917 года в революционном Петрограде. Его отец был выходцем из Оршанщины. Поэтому после его смерти семья вернулась на малую родину. Детство Селиханова прошло в Орше, юность — в Витебске, где он окончил художественный техникум.

Первая выставка скульптора состоялась в 1940 году. Но с началом войны его призвали на фронт. Сергей Селиханов служил в противотанковой артиллерии, был удостоен нескольких орденов и встретил победу в Праге.

В дальнейшем именно Великая Отечественная война стала центральной в творчестве Селиханова. В киноочерке «На камні, жалезе і золаце…», который мы предлагаем вашему вниманию, вы можете увидеть архивные кадры о некоторых произведениях скульптора. Это памятник пионеру Марату Казею, а также братьям Цубам (один из них отказался показать дорогу к партизанам, другой повторил подвиг Ивана Сусанина). Кроме того, скульптор рассказывает о памятнике Михаилу Фрунзе, который собирались установить на Юбилейной площади.

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За кадром осталась скульптура из Хатыни, работа над монументом Победы на Круглой площади (Селиханов был автором одного из четырех горельефов), а также другие произведения, которые вошли в историю белорусского искусства.

В 1963 году Сергею Селиханову было присвоено звание «народный художник БССР». Скульптор умер в 1976 году. Любопытно, что одним из лидеров современного белорусского искусства является его внук, архитектор и художник Константин Селиханов.

Киноочерк «На камні, жалезе і золаце…», 1-2 ч., 1967 г., режиссер П.Василевский, оператор В.Цеслюк; Минская студия научно-популярных и хроникально-документальных фильмов.

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

 
Теги: Витебск
 
 
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5 июля 1969 года началась торжественная церемония открытия мемориального комплекса "Хатынь". Величественную шестиметровую бронзовую скульптуру "Непокоренный...

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