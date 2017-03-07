

При поступлении в Кохановский лицей сельхозпроизводства девушки обычно выбирают профессию швеи или парикмахера. Некоторые, хорошо обдумав свой выбор, подают документы на обучение по далеко не женским профессиям — тракториста-машиниста, водителя. К женщине за рулем легкового автомобиля мы привыкли. А вот за рулем трактора или грузового транспорта их встретишь нечасто.

Сегодня в лицее 13 девушек приобретают профессии, связанные с сельскохозяйственной техникой. Поступившие после девяти классов учатся три года, получают здесь среднее образование и квалификацию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий “А”, “В”, “D”, водителя автомобиля категории “С”, а также машиниста экскаватора 4 разряда.

Те, кто пришел после одиннадцати классов или других учебных заведений, проходят курс обучения за один год. Они получают квалификацию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории “А”, водителя автомобиля категории “С”.

Что же привлекает девушек в этих профессиях? С этим вопросом мы обратились к некоторым учащимся лицея.

Маша Грушецкая, 15 лет: — В лицее учился мой старший брат. После окончания 9 классов Воронцевичской средней школы я приняла решение также поступить сюда. Поспособствовало такому выбору посещение нашей школы преподавателями лицея. Они рассказали о специальностях, перспективах после окончания лицея. Кстати, из шести выпускников нашего класса в лицее учатся четыре.

После окончания учебы через три года получу квалификацию тракториста-машиниста категорий “А”, “В”, “D”, водителя автомобиля категории “С” и машиниста экскаватора 4 разряда. Мечтаю поступить в Белорусскую сельскохозяйственную академию.

Дома помогаю родителям ухаживать за домашними животными. Особенно нравится возиться с лошадью.

Ирина Головкина, 24 года: — Родом я из Роского Сельца (Оршанский район), закончила одиннадцать классов. Поступить сразу после школы не получилось: вышла замуж, родилась дочь.

Муж Михаил учился здесь три года, рассказывал о лицее, преподавателях. Он убедил меня, что современный человек должен уметь водить автомобиль. Появится возможность самостоятельно куда-нибудь выехать, например, свозить ребенка к врачу, отвезти в детский сад.

По окончании лицея, через одиннадцать месяцев, получу квалификацию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории “А” и водителя автомобиля категории “С”. Конечная цель — получение водительских прав категории “В”. После окончания лицея можно будет сдать экзамены на права.

Учиться нравится, освоить технику помогают опытные преподаватели. Живем в Мартюхово, своими силами строим дом в Толочине.

Наталья Кочкина, 29 лет: — Окончила Кохановскую среднюю школу, поступила в Минский торговый колледж. Приехала на родину, работала продавцом в одном из магазинов.

Воспитываем с мужем двоих сыновей — одиннадцати и семи лет. Живем в своей благоустроенной квартире.

Давно мечтала научиться водить машину. Посоветовавшись с мужем, решила поступить в лицей. Вначале получу квалификацию тракториста-машиниста категории “А” и водителя автомобиля категории “С”, потом сдам экзамены на водительские права категории “В”. Первый раз за руль села здесь, потихоньку осваиваю технику.

Как сообщила заместитель директора по воспитательной работе Ирина Викторовна Бусько, девушки не только успешно занимаются, но и являются активными участницами общественной жизни лицея.

Елена СЕРЕДА.

НА СНИМКЕ: слева направо Ирина Головкина, Маша Грушецкая и Наталья Кочкина.

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