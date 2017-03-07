

Галина Иосифовна Голубева, знаменитая в советские времена доярка-пятитысячница совхоза “Племзавод “Реконструктор”, перебирая многочисленные грамоты и дипломы, комментирует, за что и когда она их получала. Отдельно в коробочке лежат серебряные медали ВДНХ СССР за достойные успехи в развитии народного хозяйства за 1979, 1982 и 1989 годы, нагрудный знак ударника ХI пятилетки и особенная награда — орден “Знак Почета”, которым Галина Иосифовна была награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1981 года.

Я попросила ее надеть на грудь орден. Галина Иосифовна засмущалась, но просьбу выполнила. И не поверите, сразу как бы сбросила со своего возраста не один десяток и мысленно перенеслась в то далекое, нелегкое, но наполненное задором и энтузиазмом время.

После окончания семи классов Галина пошла работать в текстильную артель, которая позднее стала знаменитой в республике фабрикой. После трех лет работы решила устроиться в строительную, позднее — в полеводческую бригаду совхоза в родных Райцах, где она родилась. Там отработала семнадцать лет и в первые годы работы получила свою первую грамоту.

Выращивали овощи, заготавливали сено, разгружали вагоны с комбикормом и удобрениями, зимой на мелиоративных каналах ломами разбивали торф и вывозили его на поля. Работы не останавливались даже при 30-градусных морозах.

Подрастали четыре сына, и Галина Иосифовна перевелась в животноводство, где оплата труда была выше. Они с мужем решили дать высшее образование своим детям.

После полеводства жилистой и закаленной женщине на ферме было работать легче. Вот только на первых порах не высыпалась — приходилось подниматься на утреннюю дойку задолго до рассвета. Четыре доярки работали на раздое коров, которых было по 29 голов в группе.

Рацион был разнообразен. Давали корнеплоды, картофель, силос, сенаж, комбикорм. Хвойную муку завозили со станции. Добавляли ее в корма. В д. Соколино совхоз приготовлял сенную муку из трав, растущих на неудобицах. Она хорошо поедалась коровами вместе с корнеплодами. Добавляли в корм и молочный сахар. Из ветлечебницы привозили витаминные добавки, которые заведующая фермой лично посыпала в корм в целях экономии. С Горщевщинского спиртзавода доставляли патоку.

Зато и надои были высокие. Первотелки давали за один раз по 25 — 27 литров молока, в доильный 20-литровый бачок это сразу не входило, приходилось отливать и продолжать дойку.

Скот был племенной. Особо хороши были коровы из Дании (“данки”), следующими по продуктивности шли “немки” (из Германии), хуже были “польки” (из Польши). Потомства от племенных коров, которых в 1945 году бригада рабочих доставила из Восточной Пруссии (из архивных документов — прим. редакции), уже не осталось.

Бригада доярок работала отменно. Грамотами периодически награждались все, были и правительственные награды.

— В живых из того состава остались я, Зинаида Бурмакова и Зоя Шашурина. Зоя оставила работу в бытовом обслуживании и пришла на ферму вместо своей тети Таисии Соловьевой. На первых порах ей было трудно работать. Мы закалились на полеводстве, нам было проще. Старалась не только не отставать, но и быть впереди передовых доярок. Встречаемся сейчас с ней и вспоминаем курьезные случаи. Как-то стал у Зои побаливать желудок. Мы ей посоветовали пить сыродой.. У нее корова в то время была в запуске. Три раза в день она пила свежеподоенное молоко. Стало легче. Но Зоя подсчитала, что за день на это уходит около литра молока, а за месяц — около тридцати литров. Перестала пить, чтобы не отставать от Голубевой, то есть от меня, — рассмеялась Галина Иосифовна. — Вот с какими людьми я работала!

Так и прошли 20 лет на ферме. Трое сыновей получили высшее образование, меньший, Володя, по болезни потерял зрение. Но оптимизм и стойкость духа в любых жизненных обстоятельствах, наверняка, позаимствовал от матери.

Ее сын, Николай Эдуардович Голубев, много лет работал ветврачом в райветстанции, недавно ушел из жизни. Но до сих пор в хозяйствах вспоминают его с любовью и уважением как хорошего специалиста и душевного человека.

— В мою бытность я успела поработать с молокопроводом. Бригадир Тамара Дементьевна Король была очень ответственным работником. Мы, доярки, строго следили за учетом молока. Как только показатель станет ниже, все вместе выискивали причину снижения надоев. В конце месяца контрольная дойка проводилась в обязательном порядке. Каждый четверг подводили итоги по ферме. К этому дню выпускали боевой листок с показателями. Передовой доярке вручали премию в размере 10 рублей. Надой на корову за год достигал 5 тысяч килограммов молока. Меня приняли почетным членом областного клуба пятитысячниц. В районном Доме культуры по итогам года проводилось заседание клуба передовых доярок. Приглашались доярки и не достигшие этого рубежа, чтобы поучиться у других. Обменивались опытом за сладким столом, пели песни и танцевали. Заряда от таких встреч хватало надолго. Пусть было и нелегко, но хотелось работать. Скотники до утренней дойки, до 4 часов, уже успевали вычистить проходы и под коровами. Нам оставалось только посыпать проходы опилками. Доильные бачки ставили на чистый пол. Санитария — это главное при производстве молока. Безоговорочно соблюдали технологию доения. В наше время не мешало бы ко многому повернуться лицом. Не лишне было бы проводить и встречи передовых доярок. Да и механизаторам можно было бы пересмотреть графики работы, чтобы утренняя дойка проводилась в чистых помещениях, чтобы не ставить доильное оборудование в навоз, — поделилась опытом своей работы Галина Иосифовна.

Зашел разговор и о передовиках, когда в честь лучшего механизатора или комбайнера поднимался флаг около конторы совхоза. После окончания полевых работ наступала пора чествования животноводов — свинарок и доярок. В то время в совхозе было 7 тысяч свиней. В честь Галины Иосифовны также неоднократно поднимался флаг.

Кое-кто сегодня скептически отнесется к трудовому, не побоюсь этого громкого слова, героизму простых тружеников, которые совместно с руководителями Петром Павловичем Деньгубом, Стефаном Михайловичем Ананенко и специалистами делали одно общее дело, делили радости и трудности. Тогда хозяйство славилось своими успехами, оно было отмечено орденом Октябрьской Революции.

Но вот настали бурные, непредсказуемые 90-е годы. В корне все поменялось. Принять негативные изменения в ведении хозяйства Галина Иосифовна оказалась не в силах.

Те люди, которые когда-то с энтузиазмом возводили уютный дом животновода, с сауной, душем, с не меньшим энтузиазмом его разломали, приспособили окна под парники. О былом напоминают только оставшиеся стены.

Галина Иосифовна ушла в эти годы на пенсию, хотя по возрасту и силам еще могла бы поработать. Теперь остались лишь думы о былом величии хозяйства, о его тружениках, живых и уже ушедших от нас.

Посвятила себя заботам о меньшем сыне. Вместе с ним регулярно посещают церковь. Очень благодарны за моральную поддержку со стороны священника Александра Лазуки и прихожанок. А такая поддержка, особенно после смерти сына Николая, очень нужна этой мудрой и несгибаемой женщине.

Галина Иосифовна при расставании заметила, что в ее семье одни парни — от троих сыновей у нее шестеро внуков и один правнук. Но ее не оставляет надежда, что при жизни доведется понянчить и первую девочку-правнучку. Дай Бог ей исполнения желаний, здоровья и неисчерпаемого терпения еще на долгие годы.

Мария ХМЕЛЮК.

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