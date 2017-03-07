Однажды кто-то очень точно подметил: «По-настоящему богат тот, чьи дети бросаются ему в объятия, когда руки его пусты». Именно таких богачей можно было встретить в субботу в фитнес-зале гребного канала, где проходило мероприятие «ПапаЗал», реализованное в рамках проекта «Клуб любящих отцов».



































— Идею мы позаимствовали у ребят из Гомеля, — рассказывает ZARYA.BY организатор проекта в Бресте руководитель молодежного общественного объединения «Наследие» Олег Голос. — Целью такого мероприятия является популяризация ответственного отцовства и семейных ценностей, а также пропаганда здорового образа жизни.

По словам Олега, никто не ожидал такого ажиотажа. Звонки с утра до ночи, причем звонили именно отцы, а не мамы. Все интересовались, что это за проект, какого возраста детишек можно приводить, что нужно для участия. Места на первое и второе занятие сразу были забронированы.

— У меня в семье трое детей. Старшей дочери уже 14 лет, ей такое мероприятие не по душе, а вот младшим Любови и Серафиму тут нравится, — делится впечатлениями многодетный отец Александр Кривоносов. — Для малышей вообще полезно организовывать такие дни не только ради того, чтобы провести время с папами, но и чтобы адаптироваться к окружающей среде. Моей младшей дочери, с которой мы пришли на мероприятие «ПапаЗал», всего 8 месяцев. Это, можно сказать, ее первый выход в большой свет. Чувствую и вижу — дочка в восторге. Разве это не здорово — видеть своих детей счастливыми!

— На мой взгляд, идея отличная, — не скрывает эмоций Екатерина Алексеевна, дважды мама. — Во-первых, в последнее время сложился стереотип, что ребенок все время, в основном, проводит с мамой: мама кормит, мама водит на прогулку, мама играет. Папа — кормилец, глава семьи. Так-то оно так, но ведь малышу, особенно мальчику, крайне важно общаться с папой в, так сказать, неформальной обстановке, в атмосфере дружелюбия и игры. В этом зале, как я могу судить, созданы все условия и для общения со сверстниками, и для сравнения своего папы с другими (естественно, в лучшую сторону). Папы лучше понимают своих деток, учатся дружить с ними, ну и благодаря неформальной атмосфере и некоторому количеству «коллег» папам еще веселее. Можно обсудить какие-то нюансы воспитания, завязать знакомства и просто хорошо провести время. Мама же в это время может приготовить что-нибудь вкусненькое для своих ребят или просто отдохнуть, что тоже само по себе плюс.

— Очень интересный проект, — соглашается и мама Юлия Клокова. — Представляю, насколько детки счастливы, проводя время подобным образом, к тому же с папами, которые не всегда это самое время для занятий с детьми могут выкроить. Думаю, в следующий раз отправлю своих ребят на такое мероприятие. А свободное время потрачу с пользой для себя. Ведь мамам тоже нужен отдых!

— Чаще всего, конечно, ребенок проводит время с мамой, пока папа работает. Но есть и выходной день, когда каждый отец может уделить внимание своему ребенку. Вдвойне чудесно, когда есть возможность собрать нескольких пап со своими детьми в таком месте, где можно и пообщаться, и подурачиться одновременно. К тому же общение с другими детьми всегда пойдет на пользу малышу, — отмечает и мама Анастасия Климович.

Пока для участников проекта вход на занятия свободный. Если же «ПапаЗал» и дальше будет пользоваться таким спросом, организаторы мероприятия за его посещение намерены ввести небольшую плату и внести больше разнообразия в программу.