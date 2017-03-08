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Сыгравший в "Гарри Поттере и узнике Азкабана" актер попал в реанимацию

09.03.2017 01:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Английский актер ​Джим Таваре, известный зрителям по роли Тома в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», после «серьезной автомобильной аварии» попал в реанимацию. Об этом на его официальной странице в Facebook сообщила супруга артиста Лаура.

«Джим попросил меня рассказать всем, что вчера он стал участником серьезной аварии, лобовое столкновение», — написала она, отметив, что у ее мужа «15 сломанных ребер, переломы в груди, проколото легкое», а также сломана шея и зафиксированы «множественные переломы в правой ноге».

Таваре, как уточнила Лаура, уже сделали «два переливания крови», теперь актер готовится к первой операции. «Это происходит на самом деле, а не [его] роль в кино», — подчеркнула жена актера, попросив друзей, знакомых и поклонников артиста поддержать его и «подумать, как он борется со всем этим».

Таваре родился в 1963 году. В кино он дебютировал в 1984 году. За свою карьеру он снялся в 24 фильмах и телесериалах, в том числе в картине «Дырявый котел», «Кровавое возвращение домой», «Катушка зла», «Патси», «Дома, построенные в октябре» и «Сыны дьявола».

 
 
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"Это происходит на самом деле, а не [его] роль в кино", - подчеркнула жена актера, попросив друзей, знакомых и поклонников артиста поддержать его и "подумать, как он...

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