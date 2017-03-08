﻿ В Брестской крепости работет выставка о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Брестской крепости работет выставка о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой

09.03.2017 08:12 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости работает фотовыставка «Легенда Галактики», посвященная 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Это совместный проект Российского центра науки и культуры в Бресте, Роскосмоса и мемориального комплекса, сообщает БЕЛТА в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозиция состоит из более чем полусотни снимков архивных документов, публикаций, фотографий, в том числе и личных Валентины Терешковой и рассказывает о деятельности первой женщины-космонавта. Условно выставку можно разделить на три раздела: подготовка к полету в космос, сам полет и общественная деятельность Терешковой.

Фотовыставку дополняют экспонаты на космическую тему, представленные мемориальным комплексом. Так, в его фондах оказались две картины, подаренные космонавтом Алексеем Леоновым, космический скафандр от Петра Климука, макет космической ракеты и другие материалы.

Планируется, что выставка «Легенда Галактики» будет демонстрироваться в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости до середины апреля.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что выставка "Легенда Галактики" будет демонстрироваться в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости до середины апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Сыгравший в "Гарри Поттере и узнике Азкабана" актер попал в реанимацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика