В выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости работает фотовыставка «Легенда Галактики», посвященная 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Это совместный проект Российского центра науки и культуры в Бресте, Роскосмоса и мемориального комплекса, сообщает БЕЛТА в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозиция состоит из более чем полусотни снимков архивных документов, публикаций, фотографий, в том числе и личных Валентины Терешковой и рассказывает о деятельности первой женщины-космонавта. Условно выставку можно разделить на три раздела: подготовка к полету в космос, сам полет и общественная деятельность Терешковой.

Фотовыставку дополняют экспонаты на космическую тему, представленные мемориальным комплексом. Так, в его фондах оказались две картины, подаренные космонавтом Алексеем Леоновым, космический скафандр от Петра Климука, макет космической ракеты и другие материалы.

Планируется, что выставка «Легенда Галактики» будет демонстрироваться в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости до середины апреля.