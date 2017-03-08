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В Брестской крепости работет выставка о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой
09.03.2017 08:12 — Новости Культуры | Tut.by
В выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости работает фотовыставка «Легенда Галактики», посвященная 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Это совместный проект Российского центра науки и культуры в Бресте, Роскосмоса и мемориального комплекса,
Фотовыставку дополняют экспонаты на космическую тему, представленные мемориальным комплексом. Так, в его фондах оказались две картины, подаренные космонавтом Алексеем Леоновым, космический скафандр от Петра Климука, макет космической ракеты и другие материалы.
Планируется, что выставка «Легенда Галактики» будет демонстрироваться в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости до середины апреля.
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Планируется, что выставка "Легенда Галактики" будет демонстрироваться в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости до середины апреля.
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