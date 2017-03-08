Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 8 и 9 июля. Организаторы сообщают, что программа во многом будет отличаться от предыдущих праздников, а хедлайнерами главного концерта станут Татьяна Буланова, Никита Пресняков и группа «Руки вверх».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Кроме известных артистов белорусской эстрады и Могилевской областной филармонии, планируется, что в концертной программе примет участие Ирина Билык из Украины, с отдельной программой выступят артисты международного цирка. Почетным гостем фестиваля станет посол мира, бард-исполнитель из Германии Тина Айсбренер, рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Боброва.

В это время гости праздника смогут сыграть в квест-игру «У пошуках папараць-кветкі», насладиться международным парадом фейерверков, посетить этнодискотеку, познакомиться с обрядами празднования Купалья в странах, посетивших Александрию, и др.

В 2017 году, кроме традиционных участников из Беларуси, России и Украины, на купальский праздник прибудут гости из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Каждая из стран-участниц представит на фестивале свои самобытные фольклорные коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства, национальные блюда.

А так отмечали Купалье в Александрии в 2016 году. За два дня праздник, по оценке правоохрантелей, посетили более 110 тыс. человек.