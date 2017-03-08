﻿ "Руки вверх", Буланова, парад фейерверков. Как будут праздновать Купалье в Александрии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Руки вверх", Буланова, парад фейерверков. Как будут праздновать Купалье в Александрии

09.03.2017 09:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 8 и 9 июля. Организаторы сообщают, что программа во многом будет отличаться от предыдущих праздников, а хедлайнерами главного концерта станут Татьяна Буланова, Никита Пресняков и группа «Руки вверх».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Кроме известных артистов белорусской эстрады и Могилевской областной филармонии, планируется, что в концертной программе примет участие Ирина Билык из Украины, с отдельной программой выступят артисты международного цирка. Почетным гостем фестиваля станет посол мира, бард-исполнитель из Германии Тина Айсбренер, рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Боброва.

В это время гости праздника смогут сыграть в квест-игру «У пошуках папараць-кветкі», насладиться международным парадом фейерверков, посетить этнодискотеку, познакомиться с обрядами празднования Купалья в странах, посетивших Александрию, и др.

В 2017 году, кроме традиционных участников из Беларуси, России и Украины, на купальский праздник прибудут гости из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Каждая из стран-участниц представит на фестивале свои самобытные фольклорные коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства, национальные блюда.

А так отмечали Купалье в Александрии в 2016 году. За два дня праздник, по оценке правоохрантелей, посетили более 110 тыс. человек.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На празднике ждут гостей из стран Балтии, Польши и Германии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Брестской крепости работет выставка о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика