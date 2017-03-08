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"Руки вверх", Буланова, парад фейерверков. Как будут праздновать Купалье в Александрии
09.03.2017 09:45 — Новости Культуры | Tut.by
Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 8 и 9 июля. Организаторы сообщают, что программа во многом будет отличаться от предыдущих праздников, а хедлайнерами главного концерта станут Татьяна Буланова, Никита Пресняков и группа «Руки вверх».
Кроме известных артистов белорусской эстрады и Могилевской областной филармонии, планируется, что в концертной программе примет участие Ирина Билык из Украины, с отдельной программой выступят артисты международного цирка. Почетным гостем фестиваля станет посол мира, бард-исполнитель из Германии Тина Айсбренер, рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Боброва.
В это время гости праздника смогут сыграть в квест-игру «У пошуках папараць-кветкі», насладиться международным парадом фейерверков, посетить этнодискотеку, познакомиться с обрядами празднования Купалья в странах, посетивших Александрию, и др.
В 2017 году, кроме традиционных участников из Беларуси, России и Украины, на купальский праздник прибудут гости из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Каждая из стран-участниц представит на фестивале свои самобытные фольклорные коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства, национальные блюда.
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На празднике ждут гостей из стран Балтии, Польши и Германии.
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