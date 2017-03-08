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Скарлетт Йоханссон подала на развод
09.03.2017 10:04 — Новости Культуры | Tut.by
Актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод с супругом Роменом Дориаком. Об этом сообщает
Йоханссон объявила о расставании двумя месяцами ранее. Однако теперь актриса официально подала заявление на развод в Верховный суд Манхэттена. По ее словам, брак с Дориаком «безвозвратно разрушен».
Йоханссон также просит судью сделать ее основным попечителем для трехлетней дочери пары Роуз Дороти Дориак. Адвокат супруга актрисы сообщил, что Дориак намерен оспорить этот запрос и уехать в родную Францию, забрав дочь с собой.
«Это будет интересный процесс», — сказал адвокат.
Ранее Йоханссон
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Актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод с супругом Роменом Дориаком. Об этом сообщает New York Post.
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