Актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод с супругом Роменом Дориаком. Об этом сообщает New York Post .





Йоханссон объявила о расставании двумя месяцами ранее. Однако теперь актриса официально подала заявление на развод в Верховный суд Манхэттена. По ее словам, брак с Дориаком «безвозвратно разрушен».

Йоханссон также просит судью сделать ее основным попечителем для трехлетней дочери пары Роуз Дороти Дориак. Адвокат супруга актрисы сообщил, что Дориак намерен оспорить этот запрос и уехать в родную Францию, забрав дочь с собой.

«Это будет интересный процесс», — сказал адвокат.

Ранее Йоханссон заявила , что считает моногамию неестественной.