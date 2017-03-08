Певец начал сбор денег на альбом «Зброя. Золата. Кабеты», на который его вдохновили контрабандисты. Видео, в котором герой Павлова переходит советско-польскую границу, Пит Павлов презентовал на TUT.BY.



Пит Павлов. Фото: скриншот видео

1930-е годы. Беларусь разделена пополам между капиталистической Польшей и социалистическим Советским Союзом. Граница проходит в 48 километрах от Минска, а в в окрестностях процветают контрабандисты, чьей столицей становится Раков. Тогда в этом белорусском местечке работали 134 магазина, 96 ресторанов, а также казино и бордели.

Певец Пит Павлов, известный как солист, а теперь и лидер группы N.R.M., заинтересовался этим периодом более десяти лет назад благодаря творчеству Сергея Песецкого. Осужденный в 1927 году за разбой и получивший 15 лет тюрьмы, этот писатель написал в заключении книгу «Любовник Большой Медведицы» (которая посвящена именно контрабандистским будням). Произведение принесло ему досрочное освобождение и номинацию на Нобелевскую премию по литературе.

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Вдохновившись творчеством Песецкого, Павлов поставил перед собой цель создать об этом фильм. Но это задача на более далекую перспективу. Первый этап — выход альбома «Зброя. Золата. Кабеты». Он задуман как музыка к фильму и отсылает к саундтрекам приключенческих фильмов и «бондиане». В альбом войдут песни, написанные от имени романтического героя-авантюриста. Лирический герой Песецкого поет о любви, свободе и борьбе с трудностями. А также о жизни контрабандистов, которых некоторые считают интересными и сильными людьми, другие — нарушителями закона.

Альбом «Зброя. Золата. Кабеты» сам Павлов называет рок-триллером в двух частях. Основная часть состоит из его оригинальных композиций, а «контрабандный» дополнение — с авторских переводов и аранжировок известных композиций по мотивам народного творчества и белорусского поэзии.

Сбор средств на издание альбома осуществляется на краундфандинговой платформе «Улей». Пожертвовать можно от 10 рублей до 1 тысячи рублей. Выпуск альбом на CD ожидается 5 мая, концерт — 18 мая.